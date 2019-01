“FRP dünyasında sınır hayal gücü”

Son yıllarda gittikçe popülerleşen FRP oyunlarını, Goblin Oyun Kulübü’nün kurucularından Onur Sabuncu ile konuştuk

Oyuncuların kurgusal bir sahnede farklı karakterlerin rollerini üstlendikleri FRP (Fantasy Role Playing) Oyun meraklıları günden güne artıyor. Kadıköy de Türkiye’de FRP dünyasının merkezlerinden bir tanesi. Kadıköy’ü bu konuda bir merkez haline getiren ise ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural, Alp Özben ve Onur Sabuncu’nun birlikte açtıkları Goblin Oyun Kulübü. Caferağa’da bulunan kulübün kurucularından Onur Sabuncu ile FRP oyun kültürünü ve Goblin Oyun Kulübü’nü konuştuk.

“TÜRKİYE’DE HOBİ ÖN PLANDA OLMADI”

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar, ben Onur Sabuncu, Goblin Oyun Kulübü ve Freebird Agency’nin sahibiyim. 1999 yılından beri ülke çapında konserler düzenlemekteyim. Ayrıca 4 senedir de Goblin Oyun Kulübü ile ilgileniyorum.

Goblin’i kurma fikri nereden ortaya çıktı?

Müzik ve oyun, küçüklüğümden beri sadece hobi değil hayatımın bir parçası olmuştu. Devamlı konser ve etkinliklere gider, arkadaşlarımla FRP ve oyun oynardım. 90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında Beşiktaş’ta Sihir Cafe vardı. Orada çok eğlenceli zamanlar geçirmiştik. Daha sonra yaş büyüyüp, para kazanma dertleri ortaya çıkınca, gittiğim konserleri kendim düzenlemeye başladım. Ancak aynı zamanda yaşların büyümesiyle eskiden birlikte vakit geçirip oyun oynadığımız insanlar da dağıldı. Türkiye’de hobi hiçbir zaman ön planda olmamış, her zaman geniş bir kitleye hitap etmemiştir. Dolayısıyla Sihir, Goblin gibi mekânlar parmakla gösterecek kadar azdır. Goblin’i açma fikri de bu yokluktan meydana geldi aslında. Kadıköy’de Sihir gibi bir mekân yoktu ve yeni jenerasyonun da bu tip bir mekâna ihtiyacı olduğuna karar verdik ve Kaan Kural ve Alp Özben ile birlikte Goblin’i açmaya karar verdik.

Goblin’de ne gibi etkinlikler gerçekleşiyor?

Goblin’de 15 günde bir FRP etkinlikleri, haftada birkaç kez, Magic The Gathering ve Yu Gi OH! Turnuvaları düzenlenmektedir. Ayrıca her salı günü kutu oyunu günü düzenlenmektedir. Bunun dışında Hearthstone, Fifa, Overwatch, CS:GO gibi turnuvalarımız da olmuyor, Turnuvalardan haberdar olmak ve bunlara katılmak isteyenler Facebook sayfamızı takip edebilirler.

“HER ŞEY KARŞILIKLI KONUŞMA…”

FRP nedir? Nasıl oynanır?

FRP, yani Fantasy Role Playing, en basit anlatımıyla fantastik rol yapma oyunudur. Günümüz dünyasında veya fantastik bir dünyada örneğin Orta Dünya (Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin geçtiği dünya, Star Wars dünyası vb.) bir karakter yaratır ve DM yani senaristin oluşturduğu senaryoda karakterinizi yönetirsiniz. Aslında sinema veya tiyatrodan pek bir farkı yoktur, ancak bu oyunda seçimler sizin elinizdedir, izleyici değil, senaryo içinde özgür bir oyuncusunuzdur. En az 1 DM ve 1 oyuncu ile oynanır. Belli sistemleri ve kuralları olmasıyla beraber, birden fazla DM ve onlarda oyuncuyla kağıt ve kalem yeterlidir. Ancak tabii ki farklı dünyaların kendine özel kural kitapları, senaryo kitapları, hazır karakter kitapları gibi pek çok yan ürünü bulunmaktadır. Oyundaki olasılıkları tarafsız şekilde belirlemek için de genelde en az 1 adet FRP Zar Seti kullanılır. Bunun dışında her şey karşılıklı konuşma şeklinde ilerler.

FRP dünyasında neler yapabilirsiniz?

FRP dünyasında bir savaşçı olup, kötü yaratıklarla savaşıp insanları kurtarabilir, şifacı olup yaralıları ve hastaları iyileştirebilir, büyücü olup mistik güçlerinizi sergileyebilirsiniz. Kısacası yapabilecekleriniz tamamen hayal gücünüzle sınırlıdır. Dolayısıyla neler yapabileceğinizin net ve kalıplara sığabilecek bir cevabı pek mümkün değil. Sanırım bunun en iyi anlatımı, kendinizi Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki herhangi bir karakter yerine koyup, onu kendinizin canlandırdığını düşünmenizdir. FRP dünyası çok geniş ve detaylıdır. Birçok dünya ve sistem vardır, bunların bazıları ve genelde en popüler olanları mistik çağlarda geçerken, günümüz dünyasında geçen veya gelecekte geçen versiyonları da vardır.

Kart, bilgisayar gibi materyaller kullanmadan oynamak mümkün mü?

FRP oynamak için ihyacınız olanlar sadece masa, sandalye, kâğıt, kalem ve mümkünse bir de zar setidir. Bunlar dışında herhangi bir şeye ihtiyacınız yok.

“20 SENE SÜREN OYUNLAR VAR”

Goblin’de bir FRP oyunu ne kadar sürüyor?

Bu tamamen senaryoya bağlı bir durum. 20 sene süren gruplar mevcutken, 2 saatlik senaryolar da mevcuttur. Tek günlük bir senaryo ortalama 4-5 saatte sonlanır ancak her şey bağımsız olduğu için bilgisayar oyunu gibi belli bir süresi yoktur.

En popüler olanlar hangileri?

Şu anda en popüler oyun sistemi Pathfinder. Hazır senaryoları oldukça fazla ve global interaktif bir senaryosu olduğu için yeni jenerasyon en çok bu sistemi tercih etmekte.

Herkes kendi FRP’sini tasarlayabilir mi?

Evet, hayal edebilen herkes kendi FRP dünyasını tasarlayabilir.

FRP’nin bilgisayar oyunlarıyla bir ilişkisi var mı?

FRP oynamak genelde birden fazla kişinin zaman ayarlaması, ortak mekân ayarlanması gibi etmenlere bağımlı olduğu için, bilgisayar oyunları buna bir alternatif olabilmektedir ancak asla ikamesi olarak düşünülmemelidir. Bilgisayar oyunları doğal olarak gerçek FRP’ye göre kısıtlı ve belli kalıplar içerisindedir, özgürlük oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla FRP ile bilgisayar oyunları arasında doğrudan bir ilişki olması pek mümkün değil. Ancak bunun yanında çok başarılı FRP bilgisayar oyunları da bulunuyor.

“HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİYOR”

Sizce FRP oyunlarının keyifli vakit geçirme dışında ne gibi faydaları var?

FRP insanları sosyalleştirir, yeni insanlarla tanıştırır. Hayal gücü kabiliyetini geliştirir. İnsanların genel kültür bilgisini arttırır. Neredeyse tüm kitaplar ve açıklamalar ithal olduğu için yabancı dili geliştirebilir. Bence en faydalı sosyal aktivitelerden biridir.