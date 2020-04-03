Fotoğraflarla koronadan önce ve sonra Kadıköy

Türkiye'de korona virüsü ile ilgili ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana yaklaşık üç hafta geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaşıyor. İçişleri Bakanlığı da 17 Mart’ta bir genelge yayınlayarak tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alanın kapatılmasını kararlaştırmıştı. Bu kararın ardından İstanbul’un en çok ziyaret edilen Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları sessizliğe büründü.
BOĞA YALNIZ
MODA ÇAY BAHÇESİ BOŞ
KALABALIK SOKAKLARDAKİ ADIMLAR AZALDI
BAHARİYE CADDESİ
EMİNÖNÜ İSKELESİ
EĞLENCE MEKANLARI KAPALI
RIHTIMIN BANKLARI BOŞ