Fotoğraflarla koronadan önce ve sonra Kadıköy

Evlerinden çıkmayan Kadıköylüler için Kadıköy’ün salgından sonraki halini fotoğrafladık

Türkiye'de korona virüsü ile ilgili ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana yaklaşık üç hafta geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaşıyor. İçişleri Bakanlığı da 17 Mart’ta bir genelge yayınlayarak tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alanın kapatılmasını kararlaştırmıştı. Bu kararın ardından İstanbul’un en çok ziyaret edilen Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları sessizliğe büründü.

BOĞA YALNIZ

MODA ÇAY BAHÇESİ BOŞ

KALABALIK SOKAKLARDAKİ ADIMLAR AZALDI

BAHARİYE CADDESİ

EMİNÖNÜ İSKELESİ

EĞLENCE MEKANLARI KAPALI

RIHTIMIN BANKLARI BOŞ