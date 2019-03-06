Fikrinle gel, projenle ayrıl

Ortak çalışma alanı İdea Kadıköy’de “Kamusal Hizmetler” temasıyla düzenlenecek “İlk Adım İDEA” isimli etkinlikte kamu ihtiyaçlarına yönelik fikir önerileri konuşulacak

Bir fikriniz var. Ticari değil insani yani parasal değil kamusal. “Belediye, sağlık müdürlüğü ya da kaymakamlık yapsa ne iyi olur” diye düşünüyorsunuz. Fakat biraz da geliştirilmesi lazım. Bu fikri nasıl geliştirecek ve kime nerede nasıl anlatacaksınız? Kadıköy Belediyesi’nin kamusal alan fikriyle kurduğu ve kamu kurumu tarafından açılan ilk ortak çalışma mekânı olan İDEA Kadıköy’de işte bu fikir sahiplerine uygun bir proje başlatılıyor. 15-16-17 Mart 2019 tarihlerinde, “Kamusal Hizmetler” temasıyla düzenlenecek “İlk Adım İDEA” isimli start-up etkinliğinde kamunun ihtiyaçları üzerine odaklanılacak.

18 yaş üstü herkese açık olan etkinlikte konu doğal olarak “kamu yararına iş fikirleri” şeklinde sınırlandırılmış. Fikirlerinizi geliştirebileceğiniz, başka insanlara sunabileceğiniz etkinlik katılımcı olacak herkesi hayatında girişimci bir adım atması için teşvik etmeye odaklanıyor.

Üç gün sürecek etkinlikte hem söyleşi var hem de buz kırıcı sosyalleştirme oyunu olan Pub Story olacak. Her katılımcının bireysel iş fikrini sunduğu etkinlikte oluşturulan gruplarla oylanan fikirler geliştirilecek. Farklı meslek alanlarıyla iletişim ve işbirliğinin sağlanmasının hedeflendiği etkinlikte oluşturulacak ekipler de farklı meslek gruplarından oluşacak. Böylece kamusal hizmet fikri farklı iş alanları tarafından geliştirilebilecek.

Geliştirilen fikirler jürinin onayına sunulacak ve dereceye girene de ödül var. Birinci olan grubun üyelerine 3 aylık, ikinci olan grubun üyelerine 2 aylık, üçüncü olan grubun üyelerine 1 aylık İDEA Kadıköy İşlik üyeliği hediye edilecek.

Tam katılım sağlamak ve devamsızlığı önlemek için ücretli olarak gerçekleştirilen etkinliğin katılımcı sayısı 90 kişi ile sınırlı. Etkinliğin katılım ücreti ise 100 TL. Ödemelerinizi https://eybs.kadikoy.bel.tr/web.login.doms linkinden T.C. Kimlik Numaranız ile giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

“Bir fikrim var herkesin işine yarar ama biraz geliştirilmeli” diyorsanız bu etkinliği kaçırmayın!