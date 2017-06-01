Fidanlar tomurcuk verdi

Kadıköy Belediyesi’nin iki ay önce Şener Birsöz İlkokulu öğrencilerine “Dikili Bir Ağacım Var” projesi kapsamında ücretsiz olarak verdiği meyve fidanları çocukların sevgi ve ilgisiyle büyüyor

Kadıköy Belediyesi çocukların isteğine kulak verdi ve onlara meyve fidanları hediye etti. Beton binalar arasında kimi, varsa bahçesine kimi köyündeki arazisine meyve fidanını dikti. Aradan epey zaman geçti. Fidanlar tomurcuk hatta meyve vermeye başladı. Küçük bir fidan olarak aldıkları meyve fidanlarının gün geçtikçe büyüyüp geliştiğini gören öğrencilerin sevincine tanık olduk.

SEVGİ VE İLGİYLE FİDANLAR BÜYÜYOR

Kadıköy Belediyesi Nisan ayında Şener Birsöz İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin “Dikili Bir Ağacım Var” projesi kapsamında onlara 100 meyve fidanı hediye etti. Düzenlenen törenle fidanlarını büyük bir mutlulukla Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’ndan alan öğrencilerin diktiği fidanlar çiçek ve tomurcuk vermeye başladı.

Şener Birsöz İlkokulu öğrencileri diktikleri meyve fidanlarının meyve vereceği günü heyecanla bekliyor. Faruk Ömer Ateş “Benim bir muşmula fidanım oldu. Çok seviyorum fidanımı. Uzun süredir bakımını yapıyorum. Okuldan eve gidince her gün 1 defa suluyorum. Çiçekler açtı” derken, Dilara Sümeyye Kiraz, “Benim armut fidanım var. Hergün suluyorum. Meyve vermeye başladı. Armut sevdiğim bir meyve. Okul bitip eve gittiğimde yemeğimi yedikten sonra bahçeye inip suluyorum. Önceden bir fidanım yoktu. Başka meyve fidanları da dikmek istiyorum. Herkesin bir tane de olsa ağaç dikmesini isterim. Çünkü kendi ağacını dikince kendi meyveni toplayıp, yemiş oluyorsun” şeklinde duygularını ifade etti.

Rümeysa Toprak, “Benim de bir muşmula fidanım var ve hiç yemediğim bir meyve. Ağacım muşmula verince ilk defa yemiş olacağım. Çiçek açtı meyve de vermeye başladı fidanım. Çok heyecanlıyım. Eve gidince arkadaşlarımla beraber bahçeye indiğimde hep fidanıma bakıyorum. Nasıl olmuş diye merak ediyorum. Hergün merak ediyorum. Hayatımda neler değişti derseniz, sıkıldığım zamanda fidanımın yanına gidiyorum. Başka fidan dikmeyi de düşünüyorum” derken,

10 yaşındayken bir elma ağacı olduğu için sevinçli olduğunu anlatan Ceren Ekşi de “Uygun yer olmadığı için babamın işyerinin bahçesine diktik. Sık sık göremiyorum ama bu hafta gideceğiz. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Tomurcuklanmaya başlamış” diye heyecanını paylaştı.

Aslan Umar da en sevdiği meyve olan kiraz fidanını çok sevdiğini belirterek, “Okuldan eve gittiğim zaman hemen yanına gidiyorum. Su ihtiyacı varsa suluyorum. Tek başımayken ağacımla daha çok ilgileniyorum. Bazen de arkadaşlarımla vakit geçiriyorum” dedi.

İpek Nil Terzi ise ilerde bol bol meyve vermesini beklediği erik fidanını ise anneannesi ve dedesine emanet etmiş. “Fazla göremesem de merak ediyorum erik ağacımı. Yazın görmeye gideceğim” diyor. Erik ve portakalın ise en sevdiği meyveler olduğunu belirtiyor.

DOĞAYI TANIYORLAR

“Dikili Bir Ağacım Var” Projesinde öğrencilere destek olan öğretmenler Habip Hacıosmanoğlu ve İlhan Şimşek ise projenin, öğrencilerin doğayla iç içe olmasını, bir ağacın nasıl yetiştiğini gözlemlemelerini sağladığını belirterek öğrencilerin mutluluğuna tanık olduklarını, bunun öğretmenler olarak kendilerini de sevindirdiğini ifade ettiler.

Öğrenciler ve öğretmenler Kadıköy Belediyesi’ne, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne kendilerine sağladığı katkılardan dolayı da teşekkür ettiler.