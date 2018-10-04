Fenerbahçe tribününde Beşiktaşlı bir kadın

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, Fenerbahçe tribünlerinde Beşiktaşlı bir kadın vardı. Üstelik Beşiktaş formasıyla binlerce Fenerbahçelinin arasında maçı izledi, gollere sevindi. İşte Fenerbahçe tribününde derbiyi izleyen Beşiktaşlı Yağmur Gurur’un hikâyesi...

24 Eylül 2018...Saat 21.00...2018-2019 Spor Toto Süper Lig’in ilk derbisi olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Kadıköy’de başlıyor... Ancak tribünlerde, bu derbiyi diğerlerinden ayıran bir kadın var. 26 yaşında, oyuncu, 3 kedi annesi ‘sağlam bir Beşiktaşlı’: Yağmur Gurur.

Yağmur Gurur, maçı bir arkadaşıyla tribünde izlemek istediklerini, arkadaşının da Fenerbahçeli olduğunu, bu sebeple Fenerbahçe tribününe girdiklerini anlatarak başlıyor.

Beşiktaş formasıyla binlerce Fenerbahçelinin arasına girmeye nasıl karar verdiğini sorduğumda ise, “Takım tutmak âşık olmak gibi bir şey. Nedenini çok açıklayamıyor insan. Bir renge, bir kültüre, marşa âşık oluyorsunuz.” diyor. ‘İyi bir Beşiktaşlısınız herhalde’ diye sorduğumda ise gayet net: “Öyle söylerler.”

“GİTGİDE KAYNAŞTIK”

Maçta ilk golü Beşiktaş adına Ryan Babel kaydediyor. Yağmur Gurur, Babel’in golünün ardından ‘goool’ diye bağırdığını ve Fenerbahçelilerin ilk başta çok yadırgadıklarını belirtiyor ve o anları anlatıyor: “Yanlarında çok istemediler. Üstüme başka bir şeyler geçirmemi söyleyenler oldu. Ancak bu söylenenler kötülükten ziyade, birileri bir şey fırlatmasın diye söylenen şeylerdi. Ben kabul etmeyince de ‘yanımda durma o zaman ben başıma bir şey fırlatılsın istemiyorum’ gibi şeyler söylendi. Onlara da kızmıyorum aslında, korkmaları normaldi. Daha sonra gitgide kaynaştık. Formalarımızdan ziyade yan yana maç izleyen insanlar olarak sohbet ettik.”

Konuyu futbolda ve tribünlerde kadınların sürekli olarak dışlanmasına getirdiğimde “Futbol erkek oyunudur gibi içi boş ve saçma bir fikir hâkim ülkemizde” diyen Gurur, “Futbol bir spordur ve müsabakalarını takip etmek için belli bir cinsiyete ait olmak zorunda değilsiniz. Ben çocukluğumdan beri futbol oynamayı da maç izlemeyi de çok severim. Sadece bizim ligimizi değil; La Liga’yı, Bundesliga’yı, Premier Lig’i de takip ederim.” diyor.

“FORMAM YÜZÜNDEN DAYAK YEMİŞTİM”

Söyleşiyi bitirmeye yakın en can alıcı konuya geliyoruz. Gerçekten bir Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı olarak birlikte maç izlemek bu kadar zor mu? Günümüz şartlarında oldukça zor hatta imkânsız. Yağmur Gurur, bu durumun doğal olarak yaşanmadığını, birarada durmanın istenerek imkânsız hale getirildiğini düşünüyor.

Gurur, “Beşiktaş formamla Fenerbahçe tribününde derbi izlemek benim için büyük bir olay değildi” diyor ve ekliyor: “Çok tepki gösterilirse en fazla ya dayak yerim ya da stattan çıkmak zorunda kalırım diye düşündüm. Benim okulum Fenerbahçe stadının yanındaydı. Bir gün okuldan çıktığımda sırf formam yüzünden dayak yemiştim. Ama benim için bu bir kulübün, bir taraftar grubunun hatası değil, o insanların vandallıkları, vahşetleri ve hastalıklarıydı.”

“İYİ Kİ GİTMİŞİM…”

Yağmur Gurur’un bu hareketi belki tribünlerde bir anda her şeyi değiştirmeyecek ancak söyledikleri tartışılmaya değer. Son sözü kendisine bırakıyoruz: “Şimdi düşünüyorum da, iyi ki o maça formamla gitmişim ve insanlara tribünde farklı renklerin birarada olabileceğini birazcık da olsa hatırlamışım. Bu ülkede eskiden insanlar tribünlerde birlikte otururlarmış. Ama pek çok nedenden ötürü resmen saçma düşmanlıklar meydana gelmiş. Bu düşmanlıkları bitirmek bizim elimizde…”