Felsefeci Soykan’a veda

Felsefeci ve akademisyen Prof. Naci Ömer Soykan (72) hayatını kaybetti. Kadıköy sakini olan Soykan’ın ölümünü kuzeni yazar Ayfer Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Felsefe Bölümü kurucusu, Soykan'ın cenazesi 5 Aralık Salı günü Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1945 Rize doğumlu olan Soykan, MSGSÜ Felsefe Bölümü’nü, kurduğu 2006 yılından zorunlu olarak emekliye ayrıldığı 2013 yılına dek yönetti. Başlıca çalışma alanları, bilgi kuramı, dil felsefesi, estetik ve sanat felsefesi üzerine yoğunlaşmış olan, ulusal ve uluslararası çeşitli felsefe dernekleri üyesi olan Soykan, genç felsefecilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu İnsancıl Felsefe Çevresi’nde çalışıyordu. Yurtiçi ve dışında Türkçe, Almanca, İngilizce sözlü-yazılı yayın etkinlikleri yapmış olan Soykan’ın 5 adet Almanca ve İngilizce makalesi, 19 Türkçe kitabı 250’yi aşkın sayıda Türkçe makalesi yayımlamıştır. Bazı kitapları British Library, American Congress, Bibliothèque nationale de France gibi kitaplıklarda bulunduruluyor. Soykan, Bostancı’da yaşıyordu

Ömer Naci Soykan, çok yakın zamanda gazetemizde görüşleriyle yer almıştı. “3 Soru 3 Felsefeci” yazı dizimize katılan Soykan, “İnsan kendini gerçekten tanıyabilir mi?” şeklindeki sorumuza “İnsan kendini nasıl tanıyorsa odur. İnsan ‘Ben aslında öyle değilim ama böyleyim’ deyip kendini aldatamaz. Çünkü hastalık halleri dışında insanın, biri aldatan, diğeri aldanan diye iki beni yoktur. Ama o, başkalarını en azından bir süre için aldatabilir. İnsan kendini gizleyebilen bir varlıktır; kendini olduğundan başka türlü gösterebilir. Bu yüzden olacak Mevlana ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol!’ demiş olmalıdır” yanıtını vermişti.