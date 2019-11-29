“Felsefe ve edebiyat birbirinden koparılamaz”

Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nin düzenlediği “Perşembe Edebiyat Konuşmaları” devam ediyor. Söyleşilerin bu haftaki konuğu Afşar Timuçin oldu

Görkem DURUSOY

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta düzenlenen “Perşembe Edebiyat Konuşmaları” kasım ayı söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu felsefeci, şair, yazar ve çevirmen Afşar Timuçin oldu. 21 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen söyleşide “Edebiyattaki Felsefe, Felsefedeki Edebiyat” başlığı altında konuşan Afşar Timuçin, toplum olarak felsefeye sürekli kuşkuyla yaklaştığımızı söyledi. Timuçin, “Felsefe ve edebiyatın birbirinden bağımsız ayrı alanlar olduğunu zannediyorlar. Aksine edebiyat ve felsefe birbirini besleyen kaynaklardır. Çünkü düşünmeyen bir edebiyat, edebiyat değildi.r” şeklinde konuştu. Timuçin konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Yeterince düşünmediğimiz zaman edebiyat, felsefe ve bilimi kapalı olarak algılarız. Sanat insanı bilime kapalı olmamalıdır. Onun ruhunu algılamalıdır. Ben edebiyattan anlamam diyen felsefe adamı hiçbir işe yaramaz” dedi.

“SANAT ŞÖHRET İÇİN YAPILMAMALI”

Felsefeden uzak yazarlara sert eleştirilerde bulunan Timuçin, “Sanatçı sanatını oluştururken kendisine ‘insan nedir?’ sorusunu sormalıdır. İnsanı tanımadan halktan uzak yazılan yazılar başarılı olamaz ve kalıcı değildir. Sanat ün ve şöhret için yapılmamalıdır aksi halde toplum hiçbir şey kazanamaz.” ifadelerini kullandı.

Felsefenin edebiyat türlerinden denemeye daha yakın olduğunu belirten Timuçin “Felsefenin sallantıda olduğu bir dönemde edebiyat ve felsefeyi harmanlayan en iyi isim Montaigne’dir. Düşünce dünyamızda derin izler bırakır.” dedi.

“İNSANLAR DÜŞÜNMEYİ BIRAKMADI”

Söyleşi sonrasında Afşar Timuçin ile kısa bir sohbet şansı yakaladık ve “Felsefenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Cevap olarak “Edebiyat ve felsefe kopmadığı sürece parlak olacaktır. Biz felsefede dâhil olmak üzere bütün insanların geleceğini iyi görüyoruz. Maalesef ekonomik sebepler sanat dünyasını zora soktu ancak insanlar düşünmeyi hiçbir zaman bırakmadı.” şeklinde konuştu.

Söyleşide yer alan konuklardan Mutlu Mazgal “Yaklaşık olarak üç haftadır kasım ayı söyleşilerine katılıyorum. Alanında çok etkin insanlar söyleşileri gerçekleştiriyor. Afşar Timuçin de Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en iyi filozoflardan bir tanesidir. Kitaplarının birçoğundan yararlandım ve özellikle gençlere çok faydalı oluyor.” dedi.

Söyleşi yazarın okurları için kitaplarını imzalamasıyla son buldu.