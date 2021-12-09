Farklı fikirler “ortak mekânda”

Pandemi ile birlikte ortak çalışma mekanları daha fazla ihtiyaç haline gelirken, Kadıköy Belediyesi’nin bu alandaki örnek projesi İDEA Kadıköy hem üyelerine hem de serbest kullanıcılara çalışma ve üretme imkanı sunmaya devam ediyor

Korona virüsü salgını başta sağlık olmak üzere sosyal, ekonomik ve küresel işgücü alanında da önemli değişimlerin yaşanmasına sebep oldu. Pandemi ile beraber uzaktan çalışma ya da evden çalışma modelleri uygulanmaya ve hayatımıza girmeye başladı. Karantina günlerinde bu çalışma modelleri bir zorunluluktan ortaya çıksa da normalleşme ile birlikte uzaktan çalışmanın da bazı problemleri barındırdığı ortaya çıktı. Mesai saatlerinin belirsizliği, motivasyon eksikliği, işi tamamlama süresinin uzaması, sürekli gözetim altında olmak, asosyalleşmek… Bazı şirketler uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirmeye çalışırken, ofisten çalışmak hala ağırlığını koruyor. Serbest ya da ofis ortamında çalışanlar ise karantina günlerinin ardından evden çalışmak yerine hem sosyalleşebilecekleri hem de ofis olarak kullanabilecekleri mekanları tercih etmeye başladılar. 2017 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan ve şimdiye kadar binlerce kişinin kullanma fırsatı bulduğu İDEA Kadıköy de bu özgün alanlardan biri.

TALEP ARTTI

Çeşitli kullanım alanlarına sahip olan İDEA Kadıköy iki kattan oluşuyor. Üst katı kayıtlı kullanıcılar için hizmet veren İşlik adlı mekân 34 kullanıcı kapasiteli. Özel çalışma masalarının, dolapların yer aldığı bu alanda sınırsız internet hizmetinden faydalanmak da mümkün. İki adet toplantı odasının yer aldığı bu katta kullanıcılar diledikleri takdirde iş görüşmelerini ve toplantıları bu odalarda gerçekleştirebiliyor. İDEA Kadıköy’ün Derslik adlı alt katı ise genel kullanıcılar için ayrıldı. Üyelik sisteminin bulunmadığı ve ücretsiz olan bu alan; ödev, proje ve tez çalışmaları için kullanılabiliyor.

İDEA Kadıköy alan sorumluları Duygu Alpaslan Şimşek ve Süleyman Barış Başaran çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandeminin ilk döneminde kısa bir süre hizmet veremediklerini söyleyen Başaran, “Pandemi önlemleri dahilinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ettik. Bu süreç zarfında bilgi üretmek isteyen insanlara, işlerini devam ettirmek isteyen kişilere, araştırmacılara bir çalışma alanı sağlamış olduk. Burada, büyük veri analizinden yapay zeka uygulamalarına, sürdürülebilir çevre politikalarından yeni medya çalışmalarına kadar birçok alanda bilgi üretiliyor. Üyelerimizin hem buradaki diğer üyelerle hem de Kadıköy Belediyesi ile işbirliğine açık olmalarını önemsiyoruz.” dedi.

Ofis maliyetlerinin artmasıyla birlikte birçok kişinin ortak çalışma alanlarına yöneldiğini ifade eden Şimşek de şu değerlendirmelerde bulundu: “Pandemi döneminde genel üye sayımız ile birlikte kadın üye sayımız da arttı. Birçok yerin kapandığı ve uzaktan çalışmanın arttığı bir dönemde İDEA Kadıköy insanlara bir çalışma aynı zamanda sosyalleşme ortamı sağladı. Pandemi döneminde talep hiçbir şekilde düşmedi hatta artış gösterdi. İDEA Kadıköy’ün konumu da bu artışın önemli bir nedeni.”

KULLANANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

İDEA Kadıköy’de bilgisayar mühendisinden yazılımcıya, moda tasarımcısından sanat tarihçisine, araştırmacıdan öğrenciye birçok kişi çalışıyor. Bu mekânı kullanan üyeler ne düşünüyor, evden çalışmanın zorlukları neler, İDEA Kadıköy iş hayatlarında nasıl farklar yarattı. İDEA Kadıköy İşlik alanının üyeleriyle konuştuk.

“İŞİNİZE ODAKLANIYORSUNUZ”

Bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenci olan aynı zamanda bu alanda çalışan Kutay Eroğlu, İDEA Kadıköy’ün derslik bölümünü kullandıktan sonra İşlik bölümüne kaydolmuş üyelerden biri. “Hem okulu hem de işi birarada götürmeye çalıştım ama bu süreç beni zorladı.” diyen Eroğlu şöyle devam etti: “Çalıştığın ve yaşadığın yer aynı olunca sınırların da ortadan kalkıyor. Motivasyonum ve iş verimim de düşünce buraya gelmeye karar verdim. Kadıköy’de yaşıyorum ve bu alanı altı yedi saat kullanıyorum. Aşağıda kafenin, bahçenin olması çok avantajlı benim için. Sıkıldığım zaman çıkıp hava alabiliyorum. Başka insanların çalıştığını görmek iş verimimi de arttırdı. Böyle alanların artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkesin evinde böyle çalışma olanağı olmayabilir.”

“İŞ AKIŞIM DÜZENE GİRDİ”

Uzun zamandır Kadıköy’de yaşayan yazılımcı Nicholas Paul LiBassi de iki aydır İDEA’yı kullanıyor. “Pandemiden önce evde sorunsuz bir şekilde çalışıyordum çünkü çocuklarım okula gidiyordu. Ama pandemi ile birlikte uygulanan karantina her şeyi değiştirdi.” diyen LiBassi şunları paylaştı: “Çocuklar da evde kalınca benim için evden çalışmak giderek zorlaştı. Şimdi hayat normale döndü ama ben de bunaldım. İşler yetişmediği için cumartesileri de çalışmak zorunda kalıyordum ama burayı kullanmaya başladıktan sonra iş akışım düzene girdi ve iki aydır hafta sonu çalışmıyorum. Kafelerde de çalıştım ama burada kişisel kullanım alanlarımız var. Bu, iyi ve güvende hissettiriyor.”

“DAHA KISA ZAMANDA BİTİRİYORUM”

İDEA Kadıköy’ü yakın zamanda kullanmaya başlayan Kadıköylülerden biri de Ersin İleri. Spor istatistiği üzerine çalışan İleri, görüşlerini şöyle dile getirdi: “Evden çalışıyordum ama daha fazla verimli çalışmaya ihtiyaç duydum. Evden çalışmak ilk başta iyiydi ama mesai kavramını oturtmak anlamında buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Evde altı yedi saatte bitireceğim işi burada iki üç saatte bitirebiliyorum. Bunun dışında burası bir sosyal alan. Birçok insanla fikir alışverişi yapma şansınız oluyor. Toplantı odasını uzaktan eğitim için kullanabiliyorum, kendinize ait dolabınız var, interneti de sorunsuz kullanmak önemli. Kamusal bir alanın bu şekilde kullanılması sevindirici.”

“ÖĞRENME ŞANSIMIZ OLUYOR”

Mustafa Güneş de İDEA Kadıköy’ü yaklaşık bir yıldır kullanan üyelerden biri. 2019 yılının başında serbest çalışmaya başlayan Güneş, evden çalışmak ile ortak alanda çalışmanın farklarını şu sözlerle anlattı: “Evde çalışırken motivasyonunuz düşebiliyor ama burada çalışan insanları görünce siz de çalışmak için enerji buluyorsunuz. Farklı meslek gruplarının olması olumlu çünkü başka insanlardan öğrenme şansınız oluyor. Herkesin amacı farklı ama ortak bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Sessiz olması ayrıca önemli, kafelerde bunun sağlanması oldukça zor. Salgın ve sonrası yeni iş modellerini ortaya çıkardı. Evden çalışmak da sürdürülebilir değil bence. Sosyalleşmek de önemli. Bu tarz yerlerin artması gerekiyor.”

“BU TÜR YERLERE İHTİYAÇ VAR”

Daria Yavorskaya da İDEA Kadıköy’ü bir yıla yakın zamandır kullanan üyelerden. Bilgi teknolojileri alanında proje yöneticisi olarak çalışan Yavorskaya, şunları söyledi: “Burada çalışmanın daha iyi olduğunu fark ettim çünkü daha önce genelde evden çalışıyordum ve evden çalıştığınızda odaklanmak, konsantre olmak daha zor. Burada başka insanların da etrafınızda iş yaptığını, bir ağ oluşturduğunu görmek gerçekten çok iyi bir fırsat. Ben yaklaşık üç yıldır serbest ve evden çalışıyorum. Benim için bir ortak çalışma alanı olması çok daha iyi ve pandemi sona erdiğinde de böyle devam etmek istiyorum. Ama aynı zamanda çok fazla serbest çalışan veya fiziksel bir ofisi olmayan insan var. Bu insanların bu tür yerlere ihtiyacı var.”

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ORTAMI

Yapay zeka alanında çalışan Mostafa Ghorbandoost iki buçuk aydır İDEA Kadıköy’ü kullanıyor. Google’da “İstanbul’daki ortak çalışma alanları” araması yaptığını ve ilk sırada İDEA Kadıköy’ün çıktığını ifade eden Ghorbandoost, İDEA Kadıköy’ü kullanmanın fırsatlarını şu sözlerle anlattı: “Her şey çalışmak için harika. En ilgi çekici şeylerden biri de buradaki uluslararası çalışma ortamı. Böylece sosyalleşebileceğim, birlikte vakit geçirebileceğim insanlar da bulabiliyorum. Burada İskoçya’dan, ABD’den ve başka ülkelerden arkadaşlar edindik. Bu benim için çok önemli çünkü tek başımaydım. Burada kendimi yabancı hissetmedim.”

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPIYORLAR

Moda tasarımcısı olan Shahrzad Jafarim de İDEA Kadıköy’de ilk olarak Derslik bölümünü kullanmış. İlk ayın ardından İşlik bölümüne üye olan Jafarim şunları söyledi: “Ben aslında dışa dönük biriyim ve farklı insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanıyorum. Kendi alanımdaki insanlarla iletişim kurabiliyorum. Mesela buradaki bir arkadaşım, Veronika, sanat tarihi okumuş ve bana tez konumu bulmamda yardımcı oldu. Ben de başkalarına yardımcı olabiliyorum. Örneğin bir İranlı sanatçıyla röportaj yapmıştım. Güzel bir ortak çalışma deneyimiydi, benim için ilginç oldu. Buradaki enerji de benim için ilgi çekici.”

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