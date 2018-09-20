Farklı Coğrafyalar Kadıköy Birlikte Yaşam Festivali’nde Buluşuyor

Sanattan edebiyata, mutfaktan müziğe bir çok alanda farklı kültürlerin, coğrafyaların rüzgarı 22-23 Eylül’de Kadıköy Birlikte Yaşam Festivali’nde esecek.

Kalamış Atatürk Parkı’nda buluşacak göçmen toplulukları, yaşadıkları kentle ve komşularıyla kurdukları ilişkileri güçlendirmek, birlikte yaşam zeminini yeniden düşünmek amacıyla Kadıköy Birlikte Yaşam Festivali’nde bir araya gelecek. Ardıç Dayanışma Derneği ve Beraberce Derneği’nin ortaklığında, Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile düzenlenecek etkinlikte, kentte yaşayan göçmen toplulukların sanat, edebiyat, mutfak gibi sosyal ve kültürel değerlerini ve ürettiklerini paylaşabilecekleri renkli oturumlar düzenlenecek. Gün boyu kitap ve yemek stantlarının yer alacağı etkinlikte aşure de dağıtılacak.

‘GÖÇ’ TARTIŞILACAK

Cumartesi ve Pazar günü 11:00-21:00 arasında düzenlenecek etkinlikte ‘Birlikte Yaşam ve Dayanışma Pratikleri’, ‘Farklılaşan Göçmenlik Halleri’, ‘Kent ve Göç’, ‘Göç Sürecinde Kadınlık Halleri’, ‘Göçmenlik Sürecinde Doğru Bilinen Yanlışlar’ başlıkları ile forumlar düzenlenecek. Beraberce Derneği’nden Ayşe Öktem ve Ardıç Dayanışma Derneği’nden Soner Çalış, ‘Neden Birlikte Yaşam’ sorusunun cevabını arayacak.

RENKLİ KONSERLERLE BİRLİKTE EĞLENCE

Festivalde çocuklar için müzik ve drama atölyesi atölyeleri ile yetişkinler için dans ve enstrüman atölyeleri ile film gösterimleri düzenlenecek. Etkinlik Pazar günü Muammer Ketencioğlu, Çerkes Müziği, Mood Band, Vomank, Terme Band ve Babetna’nın düzenlediği konserlerle son bulacak.

Festival programı şöyle:

22 Eylül Cumartesi

11:00-12:00 Açılış

12:00-14:00 Kent ve Çocuk Atölyesi; Forum: Birlikte Yaşam ve Dayanışma Pratikleri

14:00-15:00 Çocuklar için müzik atölyesi

15:00-16:00 Forum: Farklılaşan Göçmenlik Halleri

16:00-17:00 Özgür Mikrofon; Dans Atölyesi

17:00-18:00 Forum: Kent ve Göç

18:00-20:00 Enstrümanını Kap Gel

20:00-21:00 Film gösterimleri

23 Eylül Pazar

12:00-14:00 Çocuklar İçin Drama Atölyesi; Atölye: Mekan, Zaman, Oyun

14:00-15:00 Forum: Göç Sürecinde Kadınlık Halleri

15:00-16:00 Forum: Göçmenlik Sürecinde Doğru Bilinen Yanlışlar

16:00-17:00 Neden Birlikte Yaşam? Ayşe Öktem(Beraberce Derneği Direktörü), Soner Çalış(Ardıç Dayanışma Derneği)

17:00-21:00 Konserler (Muammer Ketencioğlu, Çerkes Müziği, Mood Band, Vomank, Terme Band, Babetna)