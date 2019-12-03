“Farkındalık, üreterek artacak”

Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan "Damlalar" sergisinde engelli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları çalışmaları yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği, engelli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı “Kadıköy'de Damlalar” isimli ikinci geleneksel karma sergi, 29 Kasım Cuma günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. 5 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki kurslar ile atölyelere devam eden, özel eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına giden ve bağımsız engelli 45 katılımcının 300'e yakın çalışması yer alıyor.

Katılımcı ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel ile Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarının yer aldığı sergiye Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı eşi Rojvan Odabaşı ile birlikte katıldı.

“YENİ ALANLAR AÇMAK GÖREVİMİZ”

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Başkan Şerdil Dara Odabaşı, sergi hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Sabah bir toplantıda sizin içinizden bir arkadaş “üretmek ve sosyalleşmek istiyorum” dedi. Belediye olarak size yapacağmız en büyük hizmet yeni üretim alanı açmak ve ürettiklerinizi bütün topluma ulaştırmak. En büyük görevimiz sizin farkınıza varmalarını sağlamak. O farkındalığı da ürettiklerinizle göstereceksiniz. Hepinizin eline emeğine sağlık. Size yardımcı olan öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü kutsal bir iş yapıyorlar. Ayrıca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarını da katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.”

“ONLARI EVE KAPATMAYALIM”

Sergiye fotoğraf çalışması ile katılan Özge Altınay, fotoğraf çekerken çok mutlu olduğunu ve iyi hisettiğini söyledi. Sevim Altınay da kızının konuşmasına şu düşüncelerini ekledi; “Özge bir yıldır gönüllü eğitmenden fotoğraf dersi alıyor. Çocuklarımızın toplumun içinde olması bizleri mutlu ediyor. Onları eve kapatmamalıyız. Toplumun içinde olmalılar. Aileler olarak onları desteklemeliyiz.” Sergiye fotoğraf çalışmasıyla katılan Ahmet Can Karakuş da “Fotoğraf çekmek hoşuma gidiyor ve mutlu oluyorum. O yüzden fotoğraf çekmeye devam edeceğim.” dedi.