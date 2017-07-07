Evlendirmede 7.7.17 çılgınlığı

Evliliklerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, gün, ay ve yılı 7 ile biten 7.7.2017 tarihinde evlenmek için Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne akın etti. Özel tarihli günde 26 çifte nikah kıyıldı

Evliliğe ilk adımını atacak çiftlerin nikah günü olarak 07.07.2017 tarihini seçmeleri Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde yoğunluğa sebep oldu. Evlendirme Dairesi’nde hafta içi günde en fazla 6 nikah kıyılırken, bugün (7 Temmuz Cuma) 26 nikah kıyıldı. Sabah 9.30’da başlayan nikah törenleri saat 16.30’a kadar devam etti. Evlenen çiftler arasında sadece Kadıköylüler yoktu, çevre ilçelerden gelen çiftlerin evlenmek için tercihi de Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. 7 Temmuz tarihinin diğer bir özelliği ise tüm dünyada “Romantikler Günü” olarak da kutlanması.

Gazete Kadıköy olarak çiftlerin bu mutlu gününde onlara eşlik edip, evlilik için neden bugünü seçtiklerini sorduk. Gencay Aksoy ve Gizem Özkul çifti, özellikle bu tarihi seçtiklerini belirterek, “Çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Nikahımızın bu tarihte olması bizi çok sevindirdi. Yoğun talep olmasına karşı bugün evlenmeyi başardık.” diyor. Naciye Üzülmez ve İbrahim Göker çifti ise “Birlikteliğimizi bu özel günde tamamına erdirdiğimiz için sevinçliyiz. Mutluluğumuz daim olsun.” dedi.