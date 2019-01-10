“Evde Temizlik” zamanı!

Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı “Evde Temizlik Hizmeti” yaşlı, engelli ve kronik sağlık sorunu olan Kadıköylülere yardım elini uzatmaya devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin 2016 yılının ağustos ayında yaşlı, engelli ve kronik sağlık sorunu olan Kadıköylüler için başlattığı “Evde Temizlik Hizmeti” ara vermeden devam ediyor. Ücretsiz bir şekilde verilen ve yoğun talep gören hizmetten şu an 107 hane yararlanıyor. “Peki, bu hizmetten kimler faydalanabilir” sorusunun cevabını ise Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Nasip Karacık şöyle veriyor: “Sosyal servis meslek ekibi (sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve psikolog) ikamet adreslerinde inceleme yapıyor. İncelemede bireyin fiziksel, psiko-sosyal ve sağlık durumu, hanenin hijyen ile temizlik koşullarını sağlamada desteğe olan ihtiyaç derecesi ve hanenin hijyen koşulları değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Evde Temizlik Hizmeti yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle hanenin hijyen koşullarını sağlamakta desteğe ihtiyacı olan 65 yaş üstü yalnız yaşayan bireyler ve çiftler, engeli ya da kronik sağlık sorunu olan yalnız yaşayan bireylere veya çiftlere veriliyor. ”

PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Evde Temizlik Hizmeti personeline hizmetin niteliği, etik ilkeler, hizmet verecekleri kesimin yaş özellikleri, 65 yaş üstü bireylerin hakları, ihtiyaçları ve beklentileri gibi konularda farkındalık eğitimleri verildiğine de işaret eden Sosyal Hizmet Uzmanı Nasip Karacık, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı dört kişiden oluşan temizlik personeli önceden randevu alınan evlere, tüm temizlik malzemelerini yanına alarak gider. Personel tarafından camlar silinir; mutfak-banyo yıkanır; yerler ile koltuklar temizlenir. Son olarak çöpler de atılarak, evin tüm temizliği yapılmış olur. Evde temizlik ekibi sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 haneye hizmet götürür.”

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Hizmetin yoğun talep gördüğünün üzerinde bir kez daha duran Nasip Karacık, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Yoğun talebi karşılamak için alternatif modeller ve çözüm yolları üzerinde çalışılıyor. Evde Temizlik Hizmeti hakkında ayrıntılı bilgiyi 0216 542 50 00 (Dahili 1221 -1232) numaralı telefondan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis Birimi’ne ulaşarak alabilirsiniz.”