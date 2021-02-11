Evde Sevgililer Günü kutlaması

Restoranlar kapalı ama bu Sevgililer Günü’nde evde “Kutlamalar” kitabındaki 25 şefin 25 özel tarifiyle sevgi dolu bir sofra kurabilirsiniz

Bu sene pandemi sebebiyle herkes Sevgililer Günü’nü evde geçiriyor. Restoranların da kapalı olduğu bugünlerde, bu özel günü evde geçirmek zorunda kalanlar için bir kitap çıktı; “Kutlamalar”

Kitap, Türkiye’nin en sevilen şeflerinin paylaştığı özel kutlama yemeği tariflerini denemek, evlerde sevgiyle görsel ve lezzet şöleni yaratacak şef sofrası kurmak isteyenler için harika bir kaynak. Gelirinin tamamı Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) aktarılacağı için “Kutlamalar” kitabı çok anlamlı bir Sevgililer Günü hediyesi olarak da öne çıkıyor.

25 ŞEF 25 TARİF

Arda Türkmen, Burçak Kazdal, Cihan Kıpçak, Derin Arıbaş, Ebru Erke, Ece Zaim, Elif Edes Tapan, Esen Hünal, Gamze Bursa, Hazer Amani, İdil Yazar, İsmet Saz, Jale Balcı, Kaan Sakarya, Melih Demirel, Metin Süerkan, Murat Bozok, Murat Deniz Temel, Müge Ergül, Pınar İshakoğlu, Rafet İnce, Semen Öner, Tevfik Alparslan, Umut Karakuş ve Zeynep Benhisavi Çelik kitap için mutfaklarını açıp büyük bir keyifle kutlama yemeklerini yapıp, en mutlu anılarını paylaştı.

“Kutlamalar” kitabını TOÇEV Dükkan ve TOÇEV’in Trendyol ve Morhipo butiklerinde bulabilirsiniz.