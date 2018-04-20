Estonya’dan Girişimcilik Semineri

"E- Vatandaşlık" nedir? AB ülkelerinde ticaret yapmak için neye ihtiyaç var? İDEA Kadıköy girişimcilere yeni alanlar açma konusunda iddialı olan Estonya’da girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumları ağırladı.

İDEA Kadıköy özellikle bilişim alanında faaliyet göstermek isteyen girişimcilere yeni alanlar açma konusunda iddialı olan Estonya’da girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumları ağırladı. Farklı meslek gruplarından 40 kişinin katıldığı etkinlik İDEA Kadıköy ekibi tarafından gerçekleştirilen İDEA sunumu ile başladı. Devamında Estonya E-Vatandaşlık, Startup Estonia ve 1Office çalışmaları ile ilgili sunumlarını yaptı.

Başlangıç aşamasında olan yeni girişimleri güçlendirici çalışmalar yürüten Startup Estonia yeni girişimler ve faaliyet alanı hakkında bilgi verdi. Startup Estonia Estonya başta olmak üzere başlangıç aşamasında girişim ekosistemini güçlendirmek, başlangıç aşamasındaki girişimlere yönelik eğitimler düzenlemek, yerel yatırımcıları eğitmek ve ülkeye yabancı yatırımcıyı çekmek, farklı düzenlemelerden kaynaklanan sorunlara çözüm üretiyor.

Yabancı bir ülkede işe başlayan girişimleri yerel teknik uzmanlık ile destekleyen 1Office uluslararası alandaki iş yatırımları ve şirketler için verdiği muhasebecilik desteği ile ilgili sunum yaptı.

İDEA Kadıköy’de yapılan sunumlardan bir diğeri ise Estonya’nın 2014 yılında uygulamaya başladığı “E-Vatandaşlık” oldu. Katılımcılara 4 yıldır uygulanan sistem hakkında bilgilerin verildiği sunumda nasıl Estonya E-Vatandaşı olunduğu anlatıldı. “E-Vatandaşlık” (E-residency) uygulaması, AB vatandaşı olmayan fakat AB’deki pazara ve müşterilere ulaşmayı hedefleyen girişimcilere, dijital bir kimlikle şirketlerini online olarak kurma olanağı tanıyor. Özellikle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Estonya’da, çevrimiçi olarak bir Estonya şirketini kurup yönetmeyi olanaklı kılan uygulamaya dünyanın pek çok ülkesinden girişimci katılıyor.

“E-Vatandaşlık” için ayrıntılı bilgi ve kayıt sistemi için ayrıntılı bilgi: https://e-resident.gov.ee/