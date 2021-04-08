Esnaf, tam kapanma istiyor

Ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşayan, geleceğe umutla bakamayan Kadıköylü esnaf, virüsün yayılma alanı olarak işyerlerinin gösterilmesine tepki gösterdi. Esnaf, salgının faturasının küçük esnafa kesilmemesi için tam kapanma istedi

Salgının birinci yılını geride bıraktığımız bu günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile salgının ilk döneminde kısıtlı hizmet vermek zorunda bırakılan kafe, bar ve lokantalara yeniden kısıtlama getirildi.

RAMAZANDA KISITLAMA

İlk kısıtlama geçen yıl 16 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile getirilmiş, günlük vaka sayılarının azalması ile 1 Haziran tarihinde kısıtlamalarda gevşemeye gidilmişti. 29 Mart tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında artan vakalar göz önüne alınarak, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servis ile sınırlandırılmasına karar verildi. Alınan tedbir kararları doğrultusunda işyerleri üçüncü kez kapanacak olan Kadıköylü esnafın kapısını çaldık. Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa Mahallesi’nde her çaldığımız kapıda endişeyi, kaygıyı ve belirsizliğin getirdiği çaresizliği gördük.

“GELECEĞE UMUTLA BAKAMIYORUZ”

Osmanağa Mahallesi’nde altı buçuk yıldır bar işletmeciliği yapan Ergin Öncü, pandemiden önce ekonomik kriz nedeniyle zaten kötüye doğru bir gidiş olduğunu hatırlatarak, “Pandemi ile de her şey daha da kötü hale geldi. Son bir yıldır kapalı gibiyiz. Bir hastalık var. Bir takım önlemlerin alınması normal. Ama önlemlerin sadece yeme ve içme sektörüne yönelik olması adaletsiz bir durumu ortaya çıkarıyor. Salgının bütün yükünü ve ceremesini yeme ve içme ile sinema, tiyatro gibi hizmet sektörü çekiyor” dedi.

Kira ve vergi gibi sabit giderlerinin olduğunu söyleyen Öncü, “Çalışanlara elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Evimiz ve çocuklarımız var. Çok zorlandık ve zorlanıyoruz. Bu zorluğun giderilmesi yönünde bireysel çabalarımızın dışında devletten bir destek göremedik. Evine ve işyerine icra gelen arkadaşlarımız oldu. Ben de icralarla karşı karşıya kaldım. Tam açıyoruz diyoruz, umutlanıyoruz tekrardan kapatılıyoruz. Kapanmaların ekonomik boyutu olduğu gibi bir de psikolojik boyutu var. Bir yıldır gülerek geleceğe umutla bakacak bir sohbetimiz olmadı. Kimle konuşsan dert yanıyor. Hem sosyal hem ekonomik hem de psikolojik olarak bir çıkmazın içindeyiz” dedi.

Yeme-içme sektöründe hizmet veren Nurten Karagöz, “Yanımızda çalışan arkadaşlarımız vardı. Maaşlarını ödeyemedik. O yüzden memleketlerine ailelerinin yanına döndüler. Şimdi de yanımda bir arkadaş var. Ona da günlük harçlık vermeye çalışıyorum. Paket servis yapın diyorlar. Paket servis ile kirayı mı, vergileri mi ödeyeceksin yoksa kendin mi geçineceksin. Paket servis için online sistemler var. 100 liralık paket servisin 35 lirasını onlar alıyor. Bize yeni patronlar yaratıldı” dedi.

“GÜÇLERİ KÜÇÜK ESNAFA YETİYOR”

Yıllardır vergi ödediğini, pandemi döneminde bunun karşılığını istediğini söyleyen Karagöz, “Bir ay açık kaldık. Hadi bir şeyler olacak günlük harçlığımız çıkacak derken ‘ramazan boyunca kapatıyoruz’ diyorlar. Bu da çok manidar kapatacaksan neden ramazanı bekliyorsun” dedi.

Kafe işletmecisi Şahin Kılıç, “Bakmak zorunda olduğumuz ailelerimiz var. Bunun üzerine bir de aç kapa aç kapa yapılıyor. Toplu ulaşım dolu. Uçaklar ile şehirlerarası otobüsler çalışıyor. Alışveriş merkezleri açık. Ama güçleri küçük esnafa yetiyor” sözleri ile şikâyetini dile getirdi.

“TAM KAPANMA OLSUN”

Rasimpaşa Mahallesi’nde kafe işletmecisi olan Mahir Bingöl, “Sahiller dolu. Kongreler oldu. Sanki vaka sayılarını biz yükseltmişiz gibi fatura bize kesiliyor. Kafeler açıldı ve vakalar yükseldi algısı yaratıldı. Ve kapatılıyoruz. Tam kapanma olsun. Hem ekonomik hem psikolojik olarak bizi çok kötü bir duruma soktular” dedi.

SÜT SATIYOR

Aynı mahallede 15 yıldır lokantacılık yapan Mahmut Akoğuz, “Dükkânın önünde gelir olsun diye süt ve yumurta gibi ürünler satmaya başladık. Devletten hiçbir destek göremedik. Toplu ulaşım dolu, uçakta üç kişi yan yana yolculuk yapıyor. Mekânda iki metre mesafede oturuluyor. Ama bu sıkıntı olarak görülüyor. Tek sorumlusu bizmişiz gibi gösteriliyor. Tam kapanma yapmalarına razıyız” diye konuştu.