Esnaf kaygılı, gelecek belirsiz!

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında işyerleri kapatılan sonra normalleşme adımları ile yeniden işe koyulan Kadıköy esnafı, “Borçlarımız duruyor ve katlanarak devam ediyor. Şu an günlük giderleri karşılayabilmenin derdindeyiz” diyor

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüsünün ülkemizdeki yayılımını engellemek adına bir dizi tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mart tarihinde yayınlanan genelge ile kafe, bar ve lokantaların da içinde olduğu birçok işyeri kapatıldı. Aradan geçen 2 buçuk ayın ardından normalleşme adımları kapsamında yayınlanan genelge ile kapatılan yerler, 1 Haziran'da kapılarını yeniden açtı. Biz de Kadıköy’ün en önemli sosyalleşme ve kültür noktaları olan mekanların hem karantina süresince hem de karantina sonrası yaşadıklarını işletmecilerine sorduk.

Yeldeğirmeni Mahallesi'nde Müdavim isimli lokantayı işleten Sezai Arslan, kasım ayında hizmete açılan lokanta ile işletmeci olarak yeni bir başlangıç yaptığını söyledi ve anlatmaya şöyle devam etti; “Kendi yağımızda kavruluyorduk ve her şey gayet iyi gidiyordu ta ki korona virüsü salgını başlayana kadar. Dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili haberleri sürekli olarak takip ediyorduk o yüzden kaygılıydık ve endişeliydik. Sonrasında bizde de gelişince hazırlıksız yakalandık. Ekonomik kaygılar oluşmaya başladı. Hem kendimizin hem de müşterilerimizin sağlığını düşündük. Bir anda çalışan arkadaşlara kapatıyoruz dedik.” Arslan, “Çok yıprandık. Günlük kazanıyoruz o yüzden gelir olmayınca işyerinin kirasını ve çalışanların maaşını veremedik. Açıklanan destek paketleri hiçbir şey ifade etmedi. Borçlarımız yine duruyor ve katlanarak artıyor. Ev kiramı da ödeyemedim ve bu süreçte aileme sığındım. Bu mahallede kafe işleten bir arkadaşım dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Şu an eşyalarını satıyor.”

“HİJYENE DİKKAT EDİYORUZ”

Sezai Arslan, “1 Haziran itibariyle esnafta hareketlenme başladı; tadilat ve temizlik işleri yapıldı. Biz de 3 Haziran Çarşamba günü açtık. Belirlenen hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz. Salgından önce günde 50-60 kişi geliyorsa şu an 5-6 kişi geliyor. Bu da çok normal çünkü insanlar kaygılı. O yüzden bir an önce herşeyin normale dönmesini umut ediyoruz.”diyor.

“Herkesle aynı sorunları yaşadık. Kira, genel giderler...” diyen cafeMU'nun işletmecisi Osman Koray Güdenoğlu, “Günlük kazandığımız için ev ekonomisi de etkilendi. Borçlanarak devam ediyoruz. Salgından önce 5 kişiydik. Şu an 2 kişiyiz. Sürekli olarak genelge geliyor. Bir şey isteniyor ve onları alıyoruz. İçeri maskesiz girmek yasak. Ateş ölçer ve dezenfektanlar hazır. Bilgilendirme yazıları kafemizin birçok noktasında var. İnsanlar çekindiği için içeride oturmak yerine dışarıyı tercih ediyor. Şu an kaç kişi geldi diye bir istatistik tutamıyoruz. Pazartesi 10 masa geldiyse çarşamba 4 masa oturdu.Uzun bir süreç olacak gibi.” şeklinde konuştu.

“TOPARLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Cafe Stellar'ın işletmecisi Sürmeli Öztürk de düşüncelerini şöyle dile getiriyor; “Bizler günlük kazanan insanlarız. Kafemiz kapalı olduğu için bir kazancımız yoktu ama giderlerimiz devam etti. Kapalı olmasına rağmen elektrik, su ve doğalgaz faturası geldi. Her şeyimizi durdurduk. Çünkü ödeyemedik. Kredim ertelenmedi ve faizi devam etti. 1 Haziran'da açtık, 3 Haziran'da banka krediyi ödemem için aradı. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışacağız. Şu an dostlarımız ve bizi özleyenler geliyor. Bir müşteri durumu yok. Ama kafemizin açık olması psikolojik olarak iyi hissettiriyor. ”

“ÇALIŞMAK ZORONDAYIZ”

Zahter Cafe ve Pub çalışanı Seda Nur Yanmış ise 16 Mart'ta bir hazırlıkları olmadan mekanı kapattıklarını belirttiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Kapanabileceğimizi öngöremedik. Bir hazırlığımız da yoktu. Zaten günlük dönen yerleriz. Gelir birden kesildi. Bu süreçte işletme sahibi bizleri destekledi. Mekan olarak kirayı erteletmek zorunda kaldık. Bankalar kredi vermek için birçok kriter sundu. Faturalar ötelendi ama gelmeye devam etti. 1 Haziran'da temizliğimizi yaptık; 2 Haziran'da da açtık. Açtığımız için kirayı ödememiz ve malzeme, dezenfektan, maske...almamız gerekiyor. Genelgeye göre saat 22.00'de mekanların kapanması gerekiyor. Ama biz saat 22.00'den sonra iş yapıyoruz. Şu an giderleri karşılayabilmenin ve önümüzü görebilmenin derdindeyiz. Ev halinden çıktık, çalışmak zorundayız.”

“DÜZELECEK DİYE BEKLİYORUZ”

“Kapalı kaldığımız dönemde, lokanta sahibi çalışanların yarı maaşını ödedi.” diyen Çalakaşık Kadıköy Lokantası çalışanı Kenan Karadeniz, “İşletme mağdur oldu. Çalışanlar olarak bizler de sıkıntı yaşadık. 1 Haziran'da açtık ama şu an iş yok. Günlük masrafları çıkarmaya çalışıyoruz. Düzelecek diye bekliyoruz. İnsanlar evden yemek getiriyor. Genelge ile belirlenen tüm kuralları uyguluyoruz. Sıkıntılı bir süreç. Güvenliğimizi alarak çalışıyoruz.” dedi.