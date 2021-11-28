“Eşit, özgür ve şiddetsiz bir dünya istiyoruz”

Kadıköy'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü için bir araya gelen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, eşit, özgür, şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünya istediklerini yüksek sesle dile getirdiler

Her yıl olduğu gibi bu yılda kadınlar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”nde haklarını aramak için sokağa çıktı. 25 Kasım'da Taksim'de bir araya gelen kadınlar, 27 Kasım Cumartesi günü de “Eşit, özgür olacağız; şiddetsiz sömürüsüz dünya kuracağız” talebi ile Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde buluştu.

Çok sayıda kadın örgütünün çağrısıyla gerçekleşen eylemde, “Eşit işe ücret, sömürüsüz bir dünya” talebi dile getirildi. "Hükümet istifa", “Yaşasın kadın dayanışması”, “Özgür, laik bir ülke için kadınlar mücadeleye”, “İstanbul Sözleşmesi'nde vazgeçmeyeceğiz” sloganlarının atıldığı eylemde, “Tecavüze, tacize, istismara geçit yok”, “Kadına Yönelik Şiddete Hayır, “Bir kişi daha eksilmeyedeğiz” pankatları taşındı.

“YAŞAMIN HER ALANINDA MÜCADELE EDİYORUZ”

Eylemde konuşan Armağan Tulunay, “Bugün erkek egemen kapitalist sistemin, kadın düşmanlığını teşhir etmek için buradayız. İstanbul Sözleşmesi'nden, 6284 başta olmak üzere kadınları koruyucu yasaların uygulanması için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi göstermek ve taleplerimizi yükseltmek için biraradayız. Ama sadece meydanlarda değil fabrikalarda, işyerlerinde, mahallelerde, okullarda yaşamın her alanında şiddete, baskıya, yoksulluğa karşı mücadele ediyoruz” dedi.

Tuğgen Gümüşay da şunları söyledi: “Burada yüzlerce kadın yan yana geldik. Birlikteyken ne kadar güçlü olduğumuzu anlatacağız. İstanbul Sözleşmesi için Taksim'de barikatları yıktık. Çünkü kadınlar birlikte güçlü.”

“EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Kadın Meclisleri adına söz alan Fidan Ataselim'de, “Her cümlemize İstanbul Sözleşmesi ile başlayacağız. Bunun bir sebebi var. Bu ülkede her gün kadınlar yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Artık tanımadığı erkekler tarafından da öldürülüyor. Başak Cengiz bir erkek tarafından samuray kılıcı ile öldürüldü. Fail 'kadın olduğu için kolay öldürebileceğimi düşündüm' dedi. Devletin bütün organları ile birlikte yasaların etkin uygulanması gerekiyor. Biz eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Bunun için de meydanlarda olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yapılan diğer konuşmaların ardından eylem çekilen halaylar ile son buldu.