Erkekler 2020’de 284 kadını öldürdü

Erkekler, 2020’de en az 284 kadını öldürdü, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti

Aylık erkek şiddeti çetelesinin yanı sıra yıllık çeteleyle birlikte yılda en az 13 çetele yayınlayan bianet 2020 erkek şiddeti çetelesini açıkladı.

bianet'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2020'da en az 284 kadını ve 26 çocuğu öldürdü.

En az dört kadına tecavüz eden erkekler en az 61 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az sekiz çocuğu istismar eden erkekler, en az 11 kadını taciz etti. Erkekler en az 43 kadını da seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2020’de en az 284 kadını öldürdü, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 818 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 792 kadına şiddet uyguladı.

2020'ye genel olarak bakıldığında 2019 yılına göre kısmi bir azalma söz konusu. Ama 2019 zaten bianet Erkek Şiddeti Çetelesi'nin tutulduğu on yıllık zaman diliminde en çok cinayetin kaydedildiği yıldı.