Erkek şiddetine karşı “Harekete Geç"tiler

“Cinayeti, şiddeti meşrulaştıran erkek egemenliğine, işsizliğe ve yoksulluğa karşı harekete geçiyoruz” diyen kadınlar, şiddete karşı pedal çevirdi

Mor Dayanışma üyesi kadınlar, erkek şiddetine karşı başlattıkları “Harekete Geç” kampanyası çerçevesinde “Cinayeti, şiddeti meşrulaştıran erkek egemenliğine, işsizliğe ve yoksulluğa karşı pedallıyoruz” sloganıyla Moda Sahili'nden Yoğurtçu Parkı'na kadar pedal çevirdi ve ardından basın açıklaması yaptı. “Cinayeti, şiddeti meşrulaştıran erkek egemenliğine, işsizliğe ve yoksulluğa karşı harekete geçiyoruz” pankartı etrafında biraraya gelen, 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Kadın cinayetleri politiktir', 'Kadınları değil, cinayetleri engelle' ile 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarını atan kadınlar adına basın açıklamasını Cemile Baklacı okudu.

“SÖZLEŞME MÜCADELENİN KAZANIMIDIR”

2020'nin ilk 6 ayında en az 152 kadının erkekler tarafından katledildiğine ve 88 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğuna dikkat çeken Cemile Baklacı, “Pandemi süresince artan kadın cinayetleri, istismar ve şiddet vakalarındaki artış erkek egemen sistemin ve iktidar poltikalarının sonucudur. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılar açıkça kadınların ve çocukların yaşamlarına kast ediyor. En son AKP genel başkanvekilinin sözleşmeye yönelik tehditleri nefret söylemi içeriyor, erkek şiddeti ile mücadelede samimi olmadıklarını gösteriyor. İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesinin bir kazanımıdır. Saldırılar ve tehditler kabul edilemez. Sözleşmedeki haklarımızdan ve 6284'ü savunmaktan vazgeçmiyoruz.” dedi.

“BEKÇİ DEĞİL, 6284'Ü İSTİYORUZ”

“Bekçi yasasıyla mahallerimize ve özel hayatımıza yönelik keyfi uygulamaların önü açılmış oldu” diyen Baklacı, şöyle devam etti: “Mahalleye bekçi değil, 6284'ün eksiksiz uygulanmasını istiyoruz. İstismar af yasa tasarısı ile çocuk istismarı ve tecavüz evlilik yoluyla normalleştirilmek isteniyor. Kapsamlı çocuk koruma ile izleme merkezinin kurulması, şeffaf ve hesap verilebilir denetleme mekanizmalarının oluşturulması zorunludur. Sığınma evleri ile yatılı gündüzlü kurumlar, kadın derneklerinin ve örgütlerinin denetimine açık olmalıdır. LGBTİ'lere yönelik nefret söylemleri cezalandırılmalıdır.”

“İŞSİZLİK YÜZDE 30'LARI GEÇTİ”

Baklacı, “Kadın işsizliği yüzde 30'ları geçmiş durumda. 1 milyondan fazla kadın uzun sürelerle ve kayıt dışı çalıştırılıyor. 11 milyon kadın ev işlerinden dolayı iş gücüne katılamıyor. “Yeni İstihdam Kalkanı” paketiyle kıdem tazminatına el koyulmaya çalışılıyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilere getirilmesi planlanan “Belirli Süreli Sözleşme” ile kıdem ve ihbar tazminatı tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Patronlara değil, kadın politikalarına bütçe istiyoruz. Kıdem tazminatı emeğimizin karşılığıdır.” dedi.

Cemile Baklacı, işsizlik ve yoksulluk kıskacına karşı gelmek, kadınları ve çocukları hiçe sayan ekonomi politikalarına müdahale etmek için dayanışmayı büyütmek adına tüm kadınları harekete geçmeye davet ederek açıklamayı bitirdi.