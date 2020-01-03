Engelsiz yeni yıl kutlaması

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde kurs, atölye ve eğitimlere katılan engelli gençler yeni yıla aileleriyle birlikte merhaba dedi

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, Ahenk Lions kulübü ve Yeşil Burgazada Lions kulübü ortaklaşa 2020 yılına merhaba partisi düzenledi. 27 Aralık Cuma günü Kadıköy Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl salonunda gerçekleşen partiye merkezde eğitim ve çalışmalara katılan engelli gençler başta olmak üzere Aile üyeleri, Engelsiz Sosyal Hizmet çalışanları, Ahenk Lions Kulübü ve Yeşil Burgazada Lions kulübünün üyeleri katıldı. Partide kısa bir konuşma yapan Ahenk Lions Kulübü Başkanı Arzu Nizamoğlu "Geleneksel olarak sürdürülen bu aktivitemizde en büyük temennimiz engelli kardeşlerimizin mutlu bir yıl geçirmeleridir. Yeni yılda hepimizin güzel umutları, hedefleri ve beklentileri var. İnanıyorum ki 2020 yılında tüm arzu ettiklerimiz gerçekleşecektir. Bütün engellerin aşıldığı, samimi dostlukların yaşandığı mutlu bir sene olmasını dilerim" dedi.

"SEVGİ ENGELİ OLMASIN"

Engelli gençlerin yanında olmak amacıyla böyle bir partiyi düzenlediklerini söyleyen Yeşil Burgazada Lions Kulübü Başkanı Özden Gönenli "Engeller her zaman aşılabilir yeter ki inanalım önemli olan sevgi engellisi olmamaktır. Biz Lions Kulübü olarak din, dil, ırk gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalışan bir kuruluş olmaya özen gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz en gurur verici çalışmalardan bir tanesi de budur. Engelli dostlarımıza destek olmak beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Müzik eşliğinde pasta kesilmesiyle kaldığı yerden devam eden partide karaoke ve dans yarışması gibi eğlenceli aktivitelere de yer verildi. Parti müzik eşliğinde Noel Baba tarafından hediyeler dağıtılmasıyla sona erdi.