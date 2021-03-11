Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde çevrimiçi dönem

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Özel Eğitim Uzmanı Sibel Baygın, “Pandemi süreci çocuklar, gençler ve aileler için çok zorlu geçti. Onlarla iletişimimizi sürdürdük. Aile danışmanlığına telefon görüşmeleri ile devam ettik” diyor

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 2005 yılından beri özel eğitim gereksinimli olan çocuklara, yetişkinlere ve onların ailelerine yönelik çalışmalar yürütüyor. Engelli bireylere sosyal ve hukuksal alanlarda haklarına ulaşma, rapor çıkarma, istihdam edilebilme gibi konularda destek hizmetlerinin sunulduğu, zaman içerisinde sesli kütüphane, atölyeler ve çeşitli projelerin geliştirildiği bir yapıya kavuşan merkezde, engelli bireylere taksi hizmeti de kurulduğu günden beri devam ediyor. Pandemi ile birlikte merkezlerde çalışmalar çevrimiçi olarak devam ediyor. Bu merkezlerden biri olan Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde pandemi öncesi ve sonrasında sürdürülen çalışmalar hakkında Özel Eğitim Uzmanı Sibel Baygın'dan bilgi aldık.

“OYUN SAATLERİ OLUŞTURDUK”

“Merkezde engelli bireylerin özellikle yetişkin grupların katılabileceği müzik, el sanatları, resim, drama gibi alanlarda her yıl çeşitlilik gösteren atölyeler var.” diyen Baygın, şöyle devam ediyor: “Bireyler seçtiği atölye için merkeze gelip grubuna katılıyor, çıkışta arkadaşları ve aileleri ile iletişimini sürdürüyor. Aslında bu çok anlamlı. Ayrıca erken yaş dediğimiz gruplar için 'oyun saatleri' oluşturduk. Özel eğitim gereksinimi olan bu çocukların okul öncesi eğitime katılımlarını artırabilmek, eğitimde geçiş süreçlerine destek sağlayacak sağaltımlarla 3- 4 katılımcıdan oluşan gruplar yaptık. Ailelerden çok güzel geri dönüşler aldık.”

Çocuğunun gelişimsel yetersizliği olduğunu fark eden ailelerin her zaman başvurabileceği bir merkez olduğunu dile getiren Baygın, “Merkezimizde çocuğun bireysel özelliklerine uygun destek eğitimine birebir katkı sağlamak için aile danışmanlığı devam ediyor. Çocuğun ihtiyacını anlayabilmek, var olan hizmetlerden yararlanmasını sağlayabilmek adına gelişimleri takip ediliyor. Aileler için pek çok seminerler düzenliyoruz. Olumsuz davranışların yönetimi, dil gelişimi, çocukların fizyoterapi ihtiyaçları bu seminerlerden bazıları. Geçmiş yıllarda Kadıköy’deki tüm ortaokullarda ‘engelli farkındalığı’ seminerleri düzenledik.” ifadelerini kullandı.

“AİLE DANIŞMANLIĞINI SÜRDÜRDÜK”

Baygın, sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog, özel eğitim uzmanı, destek personelleri, kütüphaneyi koordine eden çalışanlar, engelsiz takside şoförler ve refakatçılardan oluşan bir ekibin merkezde çalıştığını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pandemiden önce özel eğitim danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, yetişkinler için atölyeler, oyun grupları devam eden atölyelerimizdi. Gençler çeşitli kurslara katılabiliyordu. Özel eğitim adı altında erken yaş grupları ve birebir devam eden bireysel danışmanlıklar da sürüyordu. Pandemi başlangıcında her şeye mola verdik. Süreç çocuklar, gençler ve aileler için çok zorlu geçti. O süreçte onlarla iletişimimizi sürdürdük. Aile danışmanlığına telefon görüşmeleri ile devam ettik. Özel eğitimde aileyi kuvvetlendirmek gerekiyor. Örneğin okula devam eden, özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarımıza haftalık küçük görevler vererek bir okuma metni, ses kaydı ve video oluşturma gibi dönütlerle öğrenme süreçlerine katkıda bulunmayı hedefledik.”

“ATÖLYELER ONLINE DEVAM EDİYOR”

“Şu an tüm süreçleri online yürütüyoruz. Özgül öğrenme güçlüğü olan bir çocuk özelliklerine göre bireysel eğitimine katılabiliyor.” diyen Baygın, “Oyun grubu tabii ki yüz yüze eğitimdeki gibi gerçekleşemese de bazı becerileri çeşitli sosyal öyküler, hikayeler, resimli kartlar üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Erken yaşta iki farklı grup aktif olarak devam ediyor. İlkokul grubumuzda daha çok öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu özellikleri gösteren çocuklarla yürüyen bir grup da etkin bir şekilde sürdürülüyor. Dans, drama, spor gibi yetişkin atölyeleri de devam ediyor.. Yüz yüze seminerlerimizi artık online olarak sunmaya başladık. “Öğrenme Güçlüklerini Konuşuyoruz” başlıklı seminerimize ailelerin yanı sıra alanda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar da katılabiliyor. ‘Engelli Farkındalığı’ seminerlerimizi yine ortaokul öğrencileriyle başvurularını dikkate alarak online yürütmeyi planlıyoruz. Psikolojik danışmanlık hizmetinden ailelerimiz online yararlanabiliyor.” diyor.

Merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi edinmek isteyenler (0216) 337 21 21 numaralı telefonu arayabilir, seminerlere katılımak için www.sosyaldestek.kadikoy.bel.tr web sayfasından başvuru yapabilir.