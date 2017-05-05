ENGELSİZ DÜNYA İÇİN DÜNYADAN UYGULAMALAR

Yeni teknolojiler ve yerel yönetimlerin yenilikçi girişimleri sayesinde engelliler dünyanın dört bir yanında kent alanında dolaşabilme konusunda destekleniyor. Engelliler konusunda yapılan iyi uygulamalar arasında farklı ülkelerdeki örnekleri derledik

VARŞOVA’DA SİNYAL VERİCİ

Görme engelli yurttaşlar kent alanında yollarını bulmak için GPS kullanabiliyor. Ancak GPS, bina içlerinde çalışmıyor ve örneğin belediye binası içinde yollarını bulamayabiliyorlar. Ifinity adlı bir “akıllı kentsel çözümler” firması ile Varşova Belediyesi ortaklığında geliştirilen bir uygulamayla, otobüs duraklarına, belediye bürolarına ve diğer kamu binalarının içine ve çevresine sinyal vericiler yerleştiriliyor. Bu sinyal vericiler de, “Virtual Warsaw” adlı cep telefonu uygulamasına sinyal göndererek, kullanan görme engelli yurttaşların aldığı sıra numarasını sesli olarak okumasını sağlıyor.

Uygulama belediye otobüsünü kullanan şoförlere de, otobüse binecek olan görme engelli yurttaşların olduğunu titreşimle bildiriyor. 2014 yılında pilot uygulama olarak başlayan proje Bloomberg “Mayors’ Challenge” yarışmasında ilk beşe girdi. Projenin kapsamı genişletilerek turistler için de bir kent rehberi uygulamasına dönüştürülecek. Varşova Belediyesi projeyi ayrıca AB fonuyla da destekliyor.

JAPONYA’DA 3 BOYUTLU HARİTALAR

Japonya Jeo-Uzamsal Bilgi Teknolojileri Kurumu (GSI) veri setlerini 3 boyutlu olarak çıktısı alınabilen, dokunulabilir haritalara çevirebilen bir yazılım programı çıkardı. Bu haritalar üzerinde yollar, demiryolları ve kaldırımlar kabartmalı olarak gösteriliyor ve harita üzerindeki bir santimlik bir uzunluk, kent alanında 25 metrelik bir uzunluğa tekabül ediyor. Görme engelli bir yurttaş da belli bir mahallin çıktısını bu şekilde alarak haritayı rehber olarak kullanabiliyor. Ancak projenin perakende kullanıcılar için hala fazla maliyetli olduğu belirtiliyor.

NİJERYA’DAN SESLİ REHBER ÇÖZÜMÜ

Nijerya’nın İfe-İfe kentinde bulunan Obafemi Awolowo Üniversitesi’nin mühendis ve tıp araştırmacıları, görme engellilerin kullanımına yönelik iki parçalı bir cihaz geliştirdi. Parçalardan biri ayakkabının üzerine yerleştiriliyor ve 9-voltluk küçük bir pille çalışıyor. Diğer parça kulağa takılıyor. Ayakkabı, ses ötesi titreşimleri alarak ve yayarak kulaklığa bip sesi olarak gönderiyor. Yol üzerindeki bir engele yaklaşıldıkça sinyal sesi artıyor.

ABD DENVER’DA HERKES İÇİN ULAŞIM

ABD’nin Denver kentindeki ulaşım ağı, engelli ve engelsiz tüm yurttaşların erişimi arttıracak şekilde yenilenerek genişletildi. Ulaştırma ajansı da tüm yurttaşlara ve engelli yurttaşlara toplu taşımaya daha kolay erişim sağlamaları ve bağımsız olarak toplu taşıma alanlarında nasıl hareket edeceklerini öğretmek amacıyla eğitim veriyor. Otobüslerde sesli durak anons sistemi de kullanılıyor. Tüm ulaşım ağı, FasTracks adı verilen bir sistem üzerinden tek elden yürütülüyor.

MORELİA’DA PARK YERLERİ KORUNUYOR

Meksika Morelia Belediye Meclisi, Morelia Şehir Ulaşım Merkezi için engellilerin park yerlerini koruyan akıllı cihaz “Handy Park”ı (Pratik Park) geliştirdi. Bir takım teknolojik özelliklerle donatılan bu alet, yerleştirildiği engelli park yerinde haksız yere kullanımı engellemek için bir bakıma gözcülük yapıyor.