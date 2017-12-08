Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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Engellilerden Ata’ya ziyaret

Engellilerden Ata’ya ziyaret
GazeteKadıköy

Berkay YALAZ

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Anıtkabir’e ziyaret düzenledi.

Engelli bireyler ve ailelerinden oluşan 50 kişilik grup 3 Aralık Pazar günü erken saatlerde 2 otobüs halinde İstanbul'dan yola çıktı. Öğle saatlerinde Ankara’ya ulaşan grup birlikte yenilen öğlen yemeğinden sonra Anıtkabir’e gitti. Ziyaret sırasında engelli gençler ve aileleri ile birlikte Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozoleye İstanbul'dan getirdikleri çelengi bıraktı. Grup rehber eşliğinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezdi. Müzede sergilenen Atatürk'ün özel eşyaları, kitaplar, Atatürk’e yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar ve çalışma masasında çalışırken yapılmış mumyası engelli gençlerin çok ilgisini çekti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Atatürk Orman Çiftliği'ni de ziyaret eden grup akşam saatlerinde İstanbul’a döndü.

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