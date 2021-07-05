Engelli bireyler sorunlarına çözüm bekliyor

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek için Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve sorunları kamuoyu ile paylaşmak için 5 Temmuz Pazartesi günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. “Birgün değil hergün eşitlik ve adalaet”, “Her türlü ayrımcılığa son”, “Engelli maaşları günün şartlarına uysun” dövizlerini taşıyan katılımcılar adına basın açıklamasını Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent İnce yaptı.

"BAŞKAN ACIZ"

Pandemi sürecinde küresel bir sorun yaşandığını belirten Dernek Başkanı Bülent İnce, şöyle devam etti: “Zor zamanlar yaşandı. Ama engelliler sorunları iki kat daha fazla yaşadı. Yardıma en çok ihtiyaç duydukları dönem pandemiydi. Maalesef devletten ve sivil toplum kuruluşlarından destek göremediler. Yanlarına kimse gidemedi, onlar da dışarı çıkamadı. Beni arayarak 'Başkan acız' dediler. Bu durum bile engellilerin yaşadığı sorunların ne kadar derinde olduğunu gösteriyor.”

“ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ATAMASI YAPILSIN”

“Aylık 530 ile 950 arası verilen engelli maaşlarının günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesini istiyoruz” diyen Bülent İnce, engelli bireylerin diğer taleplerini şöyle sıraladı: “Engellilere verilen aylık ücret ve bakım parasını ödeme şartının engelli yurttaşın geliri dikkate alınarak belirlenmesi. Ortez-protez cihazlarının ihtiyaç sahibi yurttaşlara ücretsiz temini. Engelli çocuğu olan annelerin emeklilik yaşının aşağı çekilmesi. Atanamayan engelli öğretmenlerin atamasının yapılması. Otizm ve Down Sendromlu bireylerin eğitim ve spor hakkının kanuni güvenceye alınması. İşitme cihazlarının devlet tarafından ücretsiz verilmesi. SMA'lı bireylerin yurtdışı da dahil bütün tedavilerinin devlet tarafından ücretsiz karşılanması.”

İnce, “Bizleri kaldırımlarda engelli rampası olmaması, insanların bakış açısı üzüyor. Tekerlekli sandelyede oturmak benim için engel değil. Asıl engel vapurun ikinci katına engelli olmayan bireyler gibi çıkıp arkadaşlarımla çay içememektir. Sorunlar katmerlenerek büyüyor. Çözüm bekliyoruz. Bir kıvılcım ormanı yakar. Engellilerin sorunları dünyayı yakar” dedi.