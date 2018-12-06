“Engelleri kaldıralım artık”

Kadıköy Belediyesi’nin, “çevre” temalı zihinsel engelli bireylerin katılımıyla düzenlediği “Fotoğrafın De Hali” yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başladı

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını, çekecekleri fotoğraflar üzerinden görebilmek ve aynı zamanda konu özelinde onlara bir bakış açısı kazandırabilmek için başlatılan “Fotoğrafın De Hali” fotoğraf yarışması Mayıs ayında sonlanmış ve Haziran ayında düzenlen törenle ödülleri sahiplerini bulmuştu. Toplumda tüm bireyler üzerinde hem engelli alanında farkındalık yaratmak hem de sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada ödül kazanan fotoğraflar 3 Aralık Cuma gününden itibaren Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başladı. Serginin açılışına Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Rahmi Yüce, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi Sorumlusu Demet Gülaldı, fotoğrafların sahibi birçok engelli ve velileri katıldı.

“ENGELLİLİK 1 SANİYE”

Açılış etkinliğinde konuşan Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi Sorumlusu Demet Gülaldı, “Engelliler arasında yapılmış ilk fotoğraf yarışmasını düzenleme şansına sahip olduk. Çok güzel eserler geldi. Seçmekte çok zorlandık. Bunun sonucunda 8 fotoğraf siyah-beyaz ve renkli toplamda 12 fotoğraf sanatçısı ödül aldı. Bu emekleri sonucunda para ile ödüllendirdik. Yarışmayı devam ettirmeyi istiyoruz.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Yüce ise “Değerli arkadaşlarımız bu serginin oluşumu gelişimi ve geleceği ile ilgili çok emek verdiler. Bu güzel fotoğrafları çeken kardeşlerimizi çok tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Engellilerin sorunları belediyemizi yakından ilgilendiriyor. Hepimize engelli olmak 1 saniye kadar yakın. Bir kentte engellilerin kendi kendilerine yaşayabilecekleri, topluma katılımını teşvik edici politikalar, alt yapılar oluşturuluyor ise o kent modern kent olabilir. Kadıköy’ümüzü de bu standartlara ulaştırmak için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız.” diye konuştu

“ÇEVREYE ZARAR VERENLER GÖRSÜN İSTEDİM”

Fotoğrafları CKM’de sergilenen çocuklara mikrofon uzattık; duygu ve düşüncelerini sorduk:

Can Dilli: “Çok eski zamandan beri fotoğraf çekiyorum ama ara verdim. Kurslarda tekrar fotoğraf çekmeyi öğrendik. Dik çekimi, yatay çekimi, kare çekmeyi öğrendik. Sonra hep birlikte ormana fotoğraf çekmeye gittik. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Daha iyi fotoğraf çekmek için çok çalışıyorum. Fotoğrafın duvarda olması güzel.”

Efe Öztaşkın: “Kurslar çok güzel geçti. Yatay kadrajı ve dik kadrajı öğrendik. Yatay kadraj çektim buradaki fotoğrafı. Güneş batışını çekmeyi çok seviyorum. Yatay çekimi ve portre çekimini çok seviyorum. Güzel bir şey fotoğraf; dağları, denizi çekebiliyorsun. Bu fotoğrafta çiçekleri ağaçları büyük dalları anlatıyor. Çevreyi anlatıyor bu fotoğraf. Çevreye zarar verenler bunu görsün istedim.”

Ali Can: “Kadıköy Belediyesi’nin kurslarına gidiyorum. Kurslar çok iyi gidiyor. Fotoğraf çok güzel bir şey. Engelli arkadaşlarımız fotoğrafta kendilerini geliştirsinler, güzel fotoğraflar çeksinler. Engellilere yardım edelim. Çocuklar daha ne yapsın ya? Ne güzel fotoğraflar işte! Engelleri kaldıralım artık.”