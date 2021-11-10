Enerji çalışmalarının temeli: Reiki

Reiki ve EFT masterı Şebnem Akalın, “Reiki yapabilmek için herhangi bir özelliğinizin olması gerekmez, şifa çalışmaları yapmayı istemek ve gerekli eğitimi almak yeterlidir” dedi.

Bedensel, zihinsel ve ruhsal şifayı bir arada gerçekleştiren, entegretif bir terapi sistemi olarak da tanımlanan Reiki, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Modern tıbbın alternatifi olmayan ancak modern tıbbın hızlı ve kalıcı çözümler üretmesine destek olan reiki terapileri, Amerika’da, İngiltere’de, Japonya’da ve pek çok Avrupa ülkesinde hastanelerde, kliniklerde uygulanıyor ve sağlık sigortası sisteminde yer alıyor. Reiki ve EFT (Emotional Freedom Technique- Duygusal Özgürleşme Tekniği) masterı olan Şebnem Akalın, 2008 yılından beri kendini; bireysel bilinçaltı, zihinsel dönüşüm çalışmaları ve söz konusu alanlarda eğitmenlik yapmaya adadığını belirtti. Akalın, reikinin ne olduğu ve eğitimleri hakkında gazetemize konuştu.

“ELLERİ KOY AKSIN, ELLERİ KALDIR DURSUN”

Reiki hakkında bilgi paylaşan Akalın, “Tüm enerji çalışmalarının temeli olarak gördüğüm Usui Reiki, mükemmel bir şifa enerjisidir. Tamamen pozitif ve şifa amaçlı kullanılır. Master/Eğitmenlik aşaması dahil olmak üzere 4 aşaması vardır. İsteyen istediği aşamada eğitim almayı bırakabilir ya da ilerleyebilir” dedi.

Akalın şöyle devam etti: “Reiki enerjisini ellerimiz aracılığıyla aktararak yaparız. Ellerimizi beden üzerinde belirli noktalarda bir süre tutarak enerjinin akmasını bekleriz. Reiki yapmayı basitçe ‘ellerini koy aksın, ellerini kaldır dursun’ şeklinde anlatabilirim. Reiki yapabilmek için herhangi bir özelliğinizin olması gerekmez. Şifa çalışmaları yapmayı istemek ve gerekli eğitimi almak yeterlidir. Ancak sonrasında düzenli olarak kendine ve ihtiyacı olanlara uygulamak şarttır. Uygulamaları yapmazsanız, reiki yapmayı tam anlamıyla öğrenmiş sayılmazsınız. Reiki hem fiziksel hem de duygusal sıkıntılar için kullanılabilir. Ayrıca olumlu niyetlerimizin gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde de bize destek verir. Ama yanlış anlaşılmasın, isteğimizi ille de olsun diye değil bize şifa getirecek şekilde olsun diye niyet ederiz.”

“TÜM DİKKATİNİZ ŞİDAFA OLSUN”

Reiki’nin nasıl öğrenilebileceği hakkında da bilgi paylaşan Akalın, “Reiki yapabilmek için öncelikle uyumlanmak gereklidir. Uyumlanma, Anadolu’da ‘el almak’ olarak bilinen süreç gibidir. Uyumlanma, isteyen kişi ile Masterin niyetinin birleşmesi ile gerçekleşir. Daha önce bir Reiki Master/Eğitmen tarafından uyumlanmış ve kendisi de yıllar içinde emek vermiş ve Master/Eğitmen olmuş bir kişi tarafından uyumlanmanız/el almanız gereklidir. Tam anlamıyla olmasa da ‘Usta-Çırak’ ilişkisi ile yürür. Uyumlanmış olan kişi istediği bir süre kadar Reiki Master’ından destek görür, soruları cevaplanır ama bu süre ustanın o kişiyi onaylamasını içeren bir süre değildir. Sonrasında uyumlanan kişi kendi kendine uygulamaları yaparak Reiki’yi anlar ve ilerlemek istiyorsa Reiki’nin tüm aşamalarının eğitimini alarak ve eğer Master olmak istiyorsa bu konuda eğitim alıp, emek vererek kendisi de Master olabili” dedi ve şöyle devam etti: “Reiki öğrenme süreci sadece bilgilerin belirli bir sistem dahilinde, birbirini takip eder şekilde öğrenciye aktarılması değildir. Enerjiye uyumlandıktan sonra sizin içsel algınız ile ilerleyeceğiniz ve zaman, tüm bunları anlamlandırabilmenize yardımcı olacak bir ustanın desteğiyle öğrenmektir. Reiki ile tanışacak kişilere en büyük tavsiyem ise spiritüel deneyim yaşamak amacıyla başlamasınlar. Tüm dikkatiniz şifada olsun. Eğer yolunuzda varsa, uyumlanma sonrasında sizde var olan spiritüel yetenek her ne ise o ortaya çıkabilir, ama amaç bu değildir.”

BİREYSEL SEANSLAR

Şebnem Akalın, reiki eğitimlerini ve çalışmalarını ise şöyle anlattı: “Ben eğitimlerimde uyumlama yapıyorum, uygulamayı nasıl yapacaklarını anlatıyorum ve tecrübelerimi aktarıyorum. O sırada bir soru oluşursa hemen cevaplıyorum. Sonrasında da zaten iletişimimiz devam ettiği için sormak istedikleri tüm soruları cevaplıyorum. Eğitimleri, Master aşamasına kadar 1’er gün olarak veriyorum, Master eğitimini ise 6 gün olarak veriyorum. Bireysel enerji dönüşüm seanslarında çalıştığım bazı konular şunlar: Ağrı, allerji, iş ve günlük stres, sınav stresi, depresyon, kilo sorunları, migren, panik atak, negatif inançlar, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, motivasyon eksikliği ve özgüven artırılması, fobi, ilişki problemleri, bağımlılıklar, anksiyete, iş hayatında ve okulda başarı, mobbing, sanatsal ya da sportif performans, liderlik, yeni annelik sıkıntıları.”