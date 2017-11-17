Emekliler karikatür çizmeyi öğreniyor

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ni ziyaret eden emekliler hem sergi gezdi hem de karikatür atölyesine katıldı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi üyeleri “yazmanın, çizmenin kısacası öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek Karikatür Evi’nde karikatür atölyesine katıldı.

Orhan Ünal karikatür sergisini gezen Sosyal Yaşam Evi üyeleri daha sonra karikatürist Kamil Yavuz ile karikatür atölyesine katılarak karikatür kültürü ve karikatür yorumlama üzerine bilgiler aldı.

Emekliler daha sonra karikatür çizdi. Böylece 65 yaş üstü katılımcılar, yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme ortamı oluşturdu ve hoşça vakit geçirdi.

Her yaştan karikatür meraklısına hizmet veren Karikatür Evi’nde Sosyal Yaşam Evi üyeleri ile yapılan karikatür atölyesi önümüzdeki haftalarda da tekrarlanacak.