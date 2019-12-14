Emekliden maaş protestosu

Kadıköy İskelesi'nde biraraya gelen emekliler, düşük maaşlara tepki olarak tencere ile tava çaldı; elektrik ve doğalgaz faturası yaktı.

Tüm Emekli Sendikası İstanbul Şubeleri, emekli maaşlarını ve yapılan zamları protesto etmek için 13 Aralık Cuma günü Kadıköy İskelesi'nde basın açıklaması yaptı. “Biz Emekliler İnsanca ve Onurlu Bir Yaşam İstiyoruz” pankartı etrafında biraraya gelen, “Kurtuluş yok tek başına hep beraber ya hiçbirimiz”, “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganı atan sendika üyesi emekliler, “Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar geri alınsın”, “Aynı gemide değiliz, “Sağlıkta kesintiye son” pankartı taşıdı. “Katlanılmaz koşullar altında yaşıyoruz “ diyen emekliler tepki olarak tencere ve tava çaldı; elektrik ile doğalgaz faturası yaktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün de katılarak destek verdiği basın açıklamasının metnini Leyla Yıldız okudu. Metinde şu bilgiler yer aldı; “Bugüne kadar belirlenen tüm bütçelerde bizler yok sayıldık. Siyasi iktidarın talimatlarıyla düzmece veriler hazırlayan TÜİK'in belirlediği rakamlarla zam oranlarımız belirleniyor. Bizler toplumsal gelirden payımıza düşeni hiçbir zaman alamadık. Çalışırken asgari standartların altında olan yaşam koşullarımız emekli olduktan sonra açlık sınırlarının altına düştü. Katlanılmaz koşullar altında yaşıyoruz. Bu durum 2020 bütçesini meclise getiren iktidarın umrunda bile değil.”

“Krizin faturasını emekliye ödetiyorlar”

“Krizin, dış borçlanmaların, yolsuzlukların, israfın ve savaş politikalarının faturasını emeklilere ve emekçilere ödetiyorlar. 2002 yılından 2020 yılına kadar emekli aylıklarına yapılan artış milli gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldı. Yeni yılda yapılacak olan zamları düşünmek bile istemiyoruz. Bizler emeğimizle, alın terimizle ve onurumuzla hayata değer kattık. Alacağımız rakamlar sadaka değil, ürettiğimiz değerden hakkımız olanı istiyoruz. Ömrünün büyük bir kısmını ülkenin birikimine harcamış olan biz emekliler insanca yaşamak istiyoruz.”

“Yoksulluk sınırının üzerinde olmalı”

Emekliler taleplerini de şu şekilde sıraladı: “2020 bütçesi emekli ve emekçi görmezden gelinerek yapılamaz ve yapılmamalıdır. En az emekli maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Emekliye yılda 4 defa emekli aylıkları tutarında ikramiye ödenmelidir. Sağlık için yapılan kesintiler ve katkı payları kaldırılmalıdır. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar geri alınmalıdır.Temel gıda maddeleri ve tüketim harcamalarından alınan KDV kaldırılmalıdır. Emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki eşitsizlikler giderilmelidir. ”

Basın açıklaması okunan metnin ardından son buldu.