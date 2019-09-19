Ekrem İmamoğlu Cadde’de yürüyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve İstanbullularla birlikte Bağdat Caddesi’nde yürüyecek. İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül’de düzenlenecek “Otomobilsiz Kent Günü'nde Birlikte Yürüyelim” etkinliğine katılacak. Yürüyüş AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB üst yönetimi ve her yaştan İstanbullunun katılımıyla gerçekleşecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından itibaren 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın önemli kentlerinde şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci alternatiflerin geliştirilmesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için yerel yönetimlerin kalıcı tedbirler almasının teşvik edilmesi amacıyla kutlanıyor. Bu yıl “Birlikte Yürüyelim” temasıyla düzenlenen bu anlamlı haftanın farkındalığına Başkan Ekrem İmamoğlu da katkı sunacak.

CADDE TRAFİĞE KAPATILACAK

Yürüyüş, 10:00 – 12:30 saatleri arasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan İskele Sokak’ın kesiştiği nokta ile Göztepe 60. Yıl Parkı arasında yapılacak. Güzergah araç trafiğine kapalı olacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

ON BİNLER TÜRK BAYRAKLARI İLE YÜRÜYECEK

İBB, organizasyonun en iyi şekilde düzenlenmesi ve İstanbulluların keyifli bir pazar günü geçirmesi için önlemlerini aldı. Yürüyüş için caddeyi dolduranlara mobil büfe ile ikramlarda bulunulacak, Türk bayrağı ve Avrupa Hareketlilik Haftası’nın temasının yer aldığı tişörtler dağıtılacak.

Katılan vatandaşlar spor eğitmeni eşliğinde ısınma hareketleriyle yürüyüşe hazırlanacak. İBB Orkestralar Müdürlüğü Bando Takımı öncülüğünde marşlarla başlayacak yürüyüş katılan herkese hareketli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

Göztepe 60. Yıl Parkı’nda sona erecek parkurda katılımcılar için İBB park içerisinde de aktiviteler organize edecek. Park içerisinde çocuklar için aktivite alanları oluşturulacak. Amatör müzik grupları da en güzel şarkılarını etkinliğe katılanlar için söyleyecek. Ulaşım tercihlerinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen organizasyona bütün İstanbul halkı davetli.