Ekran emekçilerine fon

Film-dizi yapımcısı ve dağıtıcısı ABD’li şirket Netflix, Türkiye’de pandemiden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına maddi yardım yapacak

Korona virüsü pandemisi sonrası zor durumda kalan sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek kampanyası başlatıldı.

Netflix, kamera arkası emekçilerine toplam 4 milyon TL maddi destek verecek. Bu rakam yaklaşık bin 400 kişiye, kişibaşı 2500 TL olmak üzere, Sinema Televizyon Sendikası ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) organizatörlüğünde verilecek.

Konuyla ilgili sendikadan yapılan yazılı açıklamada, salgının, pek çok sektör gibi sinema-tv sektörünü de durma noktasına getirdiği anımsatılarak, “Ülkemizde gitgide büyüyen ve aynı oranda istihdam sayısı da artan bu sektörde, büyük bir çoğunluğu haftalık ya da günlük yevmiye ücretlerle çalışan ve birikim yapmaları mümkün olmayan set emekçileri, gelinen noktada önemli ölçüde mağdur duruma düşmüşlerdir. Ayrıca sektör çalışma dinamikleri gereği, set işçilerinin büyük bir kısmı ilgili kurumların desteklerinden faydalanamadığı saptanmıştır.” denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Salgının ekonomik etkilerinin artması sonrası, lider eğlence servisi Netflix zor durumda olan set çalışanları için 100 Milyon Dolarlık bir destek yapacağını duyurdu ve ardından bu miktarı 150 Milyon Dolar’a yükseltti. Söz konusu duyuru üzerine Netflix, Sinema ve TV Sendikası ve İKSV ile temasa geçip bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu ortaklığın sonucunda, proje alanı oluşturularak ‘Covid-19 Acil Yardım Desteği’, sinema tv sektörü çalışanları için başvuruya açılıyor.”

Detaylar için: www.sinematvsendikasi.org