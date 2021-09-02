Ekonomik daralma pazarı da etkiliyor!

Pandemi koşullarına göre düzenlenerek 25 Haziran'da Moda'da yerini alan Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret ettik, kadınlardan pazarın şu anki durumu hakkındaki değerlendirmelerini aldık

Kadıköy Belediyesi tarafından kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmesi amacıyla hayata geçirilen Potlaç projesinin önemli bir ayağı olan Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, bu yıl pandemi kurallarına göre düzenlenerek 25 Haziran'da Moda'ya merhaba demişti. Ekim ayının sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günü 11.00 ile 20.30 saatleri arasında açık olan pazarda, her hafta Potlaçlı kadınlar, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri, bir sivil toplum kuruluşu ve talep olması dahilinde SMA hastası bebeklerin kampanya grupları da stant açıyor.

Takıdan, amigurumi oyuncağa, dekorasyon ürünlerinden örgü işlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan pazarın şu anki durumu hakkında bilgi edinmek için pazarı ziyaret ettik, stant açan kadınların düşüncelerini dinledik. Genel olarak pandemi öncesi ve sonrası kıyaslamasının yapıldığı pazarda, hareketlenmenin hafta sonu yaşandığının, pandeminin neden olduğu ekonomik daralmanın pazara da yansıdığının altı çiziliyor.

“BİR ARADA OLMAK İYİ HİSSETTİRİYOR”

Potlaç'a bu yıl katıldığını, pazarın açılışından beri dört defadır tezgah açtığını söyleyen Funda Ören, “Projeye dahil olduğum için mutluyum. Emeklerimizin değerlendirilmesine olanak sağlayan Potlaç çok iyi bir proje. Yaptığım ürünlerin beğenilmesi çok güzel. Arkadaşlar ile bir arada olmak iyi hissettiriyor. Birbirimizden alış veriş yapıyoruz ve birbirimizi destekliyoruz. Güzel bir aileyiz. Gündüz saatleri pazar sakin oluyor. Ama olsun bir aradayız. Akşam saatleri ve hafta sonu daha hareketli oluyor” diyor.

“Potlaç dayanışmaya zemin hazırlıyor, birbirimize destek olmamıza olanak sağlıyor” diyen Aslıhan Güven Turan, anlatmayı şöyle sürdürüyor: “Pandemi öncesine göre değerlendirdiğimizde satışlarımda yarı yarıya düşüş var. Beklentileri karşılamıyor. İnsanların önceliği başka ürünler oluyor. Ama yine de malzeme ücretini çıkarıyoruz. Eskisi gibi bir hareketlenme olmayacağını biliyorduk zaten. Yeni insanlar ile tanışıyoruz, bir araya geliyoruz. Bu da benim için çok kıymetli. Burada olmaktan keyif alıyorum. ”

“PANDEMİ PAZARI DA VURDU”

Potlaç gibi projelerin daha çok olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Nesrin Onür, şöyle devam ediyor: “Kooperatiften çok memnunum. İlişkiler çok iyi. Vatandaşın stantlara ilgisi fena değil. Daha iyi olmasını isterdik. Ama pandemi herşeyi vurduğu gibi burayı da vurdu. İnsanlar ekonomik olarak daha dikkat ediyor. Bu durum da burayı etkiliyor. Cuma sakin, hafta sonu daha hareketli oluyor. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Yeni insanlar tanıyoruz. Daha farklı yerlerde örneğin sahil tarafında da stantlar açılsa iyi olur. O bölgeler daha kalabalık oluyor.”

“HAFTA SONU DAHA İYİ OLUYOR”

Soydan Yıldırım, “ Temmuz ayına göre şu an daha ilgi var. Hafta sonu daha iyi oluyor. Ama satışlar biraz düşük. Bütçeler farklı ihtiyaçlara göre belirleniyor. Arkadaşlarımız ile ilişkilerimiz çok sıcak. Seramikten el yapımı patili dostlarımız için mama ve su kabı, pati severler için de fincanlar var. Sağlıklı ve tasarım ürünler yapıyorum” ifadelerini kullandı.