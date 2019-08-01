Eğitim merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi kayıtları başladı. Okul dışında öğrencilerin kişisel gelişimlerine de destek olan merkez kayıtları 13 Eylül'e kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi her yaş gurubuna yönelik hem eğiten hem de kişisel gelişime destek veren kurslar düzenlemeyi sürdürüyor. Çocukların ve gençlerin akademik, sanatsal ve kişisel gelişimlerini bir arada düşünen ve buna göre projeler üreten Kadıköy Belediyesi, 2016 yılından beri 19 Mayıs ile Kuşdili Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi'nde çoklu eğitim modelini uyguluyor.

Eğitim merkezlerinde 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklar, hem fen bilgisi, matematik, türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler dersinin yanı sıra kişisel gelişimleri için yoga, bağlama, arkeoloji, piyano, gitar, drama, resim ve ingilizce drama dersi alıyor.

KAYIT 13 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Geçen yıl bin yüz çocuğun eğitim aldığı merkezler için yeni kayıt dönemi ise 29 Temmuz'da başladı. 13 Eylül'e kadar kayıt alınacak merkezlerdeki dersler, hafta içi 09.00 ile 19.00, hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında veriliyor.

Eğitim merkezlerinde alanında uzman 30 öğretmenin görev aldığını dile getiren Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Hasan Demir, yıl içinde gelenleri de eğer kontenjan varsa kayıtlarını yaptıklarını da hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti; “ Amacımız özellikle eğitime erişim imkanı olmayan çocuklarımıza ulaşmak. Amacımız doğrultusunda çocukların eğitimi her yönüyle alması için çalışmalarımız devam ediyor. Çocukların lise ve üniversite sınavında başarılı olmaları için hem çocuklar hem de merkezlerde görev alan eğitmenler büyük bir özveri gösteriyor. Bu sınavlarda başarının elde edilmesi hepimizi mutlu ediyor. Merkezlerde temmuz ayında ise yaz okulu dönemi var. Çocuklar yaz okulunda hem öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiyor.”

Kayıtlar ve kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi için (0216) 362 11 05-09, Kuşdili Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi için ise (0216) 345 83 99 - 414 31 85 numaralı telefonları arayabilir.