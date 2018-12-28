Düş Ağacı Atölyesi’nden alternatif ağaçlar

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve Mimarlık İngilizce bölümü ve Tasarım Atölyesi Kadıköy iş birliğiyle “Düş Ağacı Atölyesi” düzenlendi. Bu kapsamda çevre bilinci ve farkındalığın arttırılmasını sağlamak için geri dönüşebilen malzemeler kullanılarak 7 adet ağaç tasarımı yapıldı. Yapılan işler Kadıköy Belediyesi birimleri Tasarım Atölyesi Kadıköy, Yeldeğirmeni Sanat, Gençlik Sanat Merkezi, Karikatür Evi ve İdea Kadıköy’de sergilenerek, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturulacak.

Proje yürütücülerinin Dr. Öğr. Üyesi Jülide Alp (koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Şenay Çabuk, Dr. Öğr. Üyesi Esin Sarıman Özan, Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren Onur, Ar. Gör. Ayşe Farahnaz Öztürk, Ar. Gör. Hilal Çalışkan, Filiz İrem Memişoğlu, Sena Yılmaz, Sena Miray Karakaş, Ceren Kaya, Tuğçe Selin Türk’ün olduğu atölyede öğrenciler Sibel Öksüz, Sena Kiremitçi, Melisa Elif Elme, Dilan Az, Ozan Kağan Altunbaş, Taha Mustafa Albayrak, Betül Özkaya, Mustafa Savrık, A. Gökçen Aydın, Gül Aktaş, Damla Esas Pehlivan, Ayşin Bektaş,Ertuğrul Apaydın, Öykü Öztekin, Yeşim Demir, Zuhal Yavaş, Zehranur Kara, Ceyda Atak, Yasin Ersoy, Seray Aydemir, Deniz Kudu, Busenur Kalabalık, Bora Alper Yılmaz, Melek Düzen, Alara Yılmaz, Eylem İpçi, Nüphelda Uçar, Berfin Yüce, Cansu Soysal ve Elif İlke Öncel’in yaratıcı çalışmaları bulunuyor.