Dünya Kadınlar Festivali, İstanbul’da

5-6-7 Mart tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un teması; “Şehirde Kadın Olmak”

İlk kez 2010 yılında İngiltere’de başlayan WOW - Dünya Kadınlar Festivali’nin İstanbul ayağında “Şehirde Kadın Olmak” ana temasının etrafında, kapsayıcı kentler, kadınların toplumsal hayata katılmasının önündeki kültürel ve yapısal bariyerler, şehrin görünmeyen yüzü olan ev içi yaşam ve şehirde dayanışma konuları tartışılacak.

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefleyen festival 5 Mart’ta WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Duygu Demirdağ, Burcu Karakaş ve Zeynep Miraç’ın sunuculuğunu üstlendiği çevrim içi festival, söyleşilerin yanı sıra “Şehir Hayatına Katılım”, “Şehrin Görünmeyen Yüzü”, “Şehirde Dayanışma” panelleri, “Büyük Fikirler”, konserler, performanslar; yemek, hareket ve sivil alan atölyeleri gibi pek çok farklı bölüm ile devam edecek.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek WOW İstanbul Festivali, Erişilebilir Her Şey danışmanlığında herkes için daha erişilebilir olmayı hedefliyor. Festival yayınlarında, simultane Türk İşaret Dili çevirisi, Türkçe ve İngilizce altyazı çevirileri ve simultane Türkçe sesli çeviri yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için: www.wowistanbul.org