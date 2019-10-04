Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy’de kutlanıyor

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kutlanacak

Sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların sağlıklı ve tüm canlılarla bir arada yaşaması için çeşitli çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyor. 6 Ekim Pazar Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kutlanacak.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezinde gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki ayrı atölye çalışmasında köpek davranışları hakkında detaylı bilgi verecek. Atölyelere katılan çocuk ve yetişkinler köpeklerin vücut dilini okumayı öğrenecek.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası çocuklara yönelik yüz ve kulübe boyama, oyun gibi aktiviteler düzenleyecek

. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu üyelerinin de kermes düzenleyecekleri etkinlikte, platform üyeleri bakımevinde konaklayan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışacak. 12.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, bakımevinde 19 yıldır gönüllü hizmet veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ile Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Anadolu Pet - Hill’s firması da yer alacak.