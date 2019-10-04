Haftalık Bağımsız Gazete 04 Ekim 2019
Gündem
“Kilitli fay uyandı”     
“Kilitli fay uyandı”     
Gündem
Deprem toplanma alanları
Deprem toplanma alanları
Kültür Sanat
Ekim, filmler ve Kadıköy…
Ekim, filmler ve Kadıköy…
Kültür Sanat
Seyirciye açık DAVET!
Seyirciye açık DAVET!

Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy’de kutlanıyor

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kutlanacak

Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy’de kutlanıyor
GazeteKadıköy

Sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların sağlıklı ve tüm canlılarla bir arada yaşaması için çeşitli çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyor.  6 Ekim Pazar Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde kutlanacak.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezinde gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki ayrı atölye çalışmasında köpek davranışları hakkında detaylı bilgi verecek. Atölyelere katılan çocuk ve yetişkinler köpeklerin vücut dilini okumayı öğrenecek.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası çocuklara yönelik yüz ve kulübe boyama, oyun gibi aktiviteler düzenleyecek

. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu üyelerinin de kermes düzenleyecekleri etkinlikte, platform üyeleri bakımevinde konaklayan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışacak. 12.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, bakımevinde 19 yıldır gönüllü hizmet veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ile Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Anadolu Pet - Hill’s firması da yer alacak.

Etiketler; #Dünya Hayvanları Koruma Günü
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.