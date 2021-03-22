Haftalık Bağımsız Gazete 23 Mart 2021
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar -5
Tarih Yazan Kadınlar -5
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Ehrenburg: Dipten Gelen Dalga
Ehrenburg: Dipten Gelen Dalga
Kültür Sanat
Sahnenin “E-hali”
Sahnenin “E-hali”
Sağlık
Dildeki damgalama
Dildeki damgalama

Down sendromlu bireylere sürpriz

Kadıköy Belediyesi ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla Kadıköy’de yaşayan down sendromlu bireylere küçük bir sürpriz yaptı

Down sendromlu bireylere sürpriz
GazeteKadıköy

Birleşmiş Milletler tarafından Down sendromuna yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak ve bilinçlendirmek amacıyla her yıl 21 Mart'ta tüm dünyada kutlanan Down Sendromu Farkındalık Günü Kadıköy’de de unutulmadı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla Kadıköy’de yaşayan down sendromlu bireylere sürpriz yaptı, bugünün anısına hediye götürdü. Hediyelerini alan bireyler şaşkınlık yaşadı, sürpriz yapan belediye personeline teşekkür etti. Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir ‘farklılık’ olduğunun altını çizen aileler, erken ve sürekli devam eden bir eğitimle, down sendromlu bireylerin hayata rahatlıkla karışabileceğinin, bu farklılığın hayatın güzel renklerinden biri olduğunun altını çizdi. 

Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde bu sayı 47 oluyor. Down sendromlu bireylerde 21’inci kromozomun üç adet bulunması nedeniyle, down sendromu farkındalık günü her yıl 3. ayın 21. günü kutlanıyor.

Etiketler; #down sendrom
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.