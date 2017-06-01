Dönüşüm sürecinde kadınlar…

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ‘Kentsel Dönüşüm ve Kadın’’ konulu panelinde, bu süreçte kadınların rolü ve sorunları ele alındı

YUNUS EMRE DEMİRCİ

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi; kentsel dönüşüm sürecinde kadının yerini, rolünü ve yaşadığı sorunları dile getirmek amacıyla bir panel organize etti.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel, Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nüket Karadeniz’in moderatörlüğünde yapıldı. Panelde İnşaat ve Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurfeşan Ağra (İVKAD) ve Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olan Kumru Çılgın, inşaat sektöründe ve şehir planlamalarında kadının yerini anlatan ve bu konuda yaptıkları çalışmalarına değinen sunumlar yaptılar.

İVKAD Başkanı Nurfeşan Ağra, derneğin 2009 yılında eski bir ENKA mensubu mimar Rabia Rana tarafından kurulduğunu belirterek, İVKAD bünyesinde 19 tane Mühendis, 4 Şehir Plancı, 9 İnşaat Teknikeri, ve 67 Mimar’ın olduğunu, toplam 133 üye bulunduğu bilgisini paylaştı. Ağra, ‘’Sloganımız ‘İnşaata kadın eli değdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. ’ İnşaat sektöründe kadını irdeleyip kendi amaçlarımız doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz ‘’ dedi.

SEKTÖRDE 87 BİN KADIN VAR

İnşaat sektöründe çalışan kadın sayısının 87 bin olduğunun altını çizen Ağra; inşaat sektörünün ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı bir sektör olarak görülmesinden yakınarak, kadınların belli mesleki pozisyonlarda statülerde kendilerine inşaat sektöründe yer bulabildiklerini belirtti. Ağra, 2 milyon çalışanı olan inşaat sektöründe kadınların oranı sadece yüzde 4,2 olduğunu vurgulayarak, kadınların yaşadıkları sorunları şöyle anlattı;

‘’İnşaat sektöründe kadınlar ağırlıklı olarak büro elemanı ve ücretli olarak görece büyük işletmelerde çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha eğitimli. Veriler kadınlarla erkekler arasında keskin bir ayrım olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlar, eğitim seviyeleri yüksek olmasına rağmen yönetici pozisyonuna gelmekte zorlanıyor. Kadınlar çalışırken; cinsiyet eşitsizliği, ücret eşitsizliği, erkekler yönetici kadınlar yardımcı, kadının dezavantajlı gruplar içerisinde sayılması, iş hayatındaki dilin erkek dili olması, inşaat sektöründeki kadının erkek gibi davranmaya zorlanması, yasalarda bulunmasına rağmen işverenin kreş konusunda isteksiz olması gibi sorunlarla karşılaşıyor. ‘’

İVKAD Başkanı Nurfeşan Ağra, ‘’İnşaat sektöründeki kadın kimliğini ortaya koymak, işte karşılaştıkları sorunları belirlemek, karşılaştıkları zorlukları tanımlamak, sektördeki cinsiyetçi uygulamaları tespit etmek, bu veriler ışığında kadınların sektördeki ağırlığını daha da etkinleştirmek ve görünür olmasının yollarını ortaya koymak açısından bir saha çalışması gerekli. Biz bu çalışmaya Dr Serken Öngel ile başladık’’ dedi.

‘İSTANBUL’UN HARİTASI DEĞİŞİYOR’

Mimar Sinan Üniversitesi araştırma görevlisi Kumru Çılgın da dönüşümün yeni bir kavram olmadığını, 2000’li yıllardan itibaren tartışılmaya başlandığını ve ekonominin yeniden yapılandırılma süreci olarak ele alındığını belirtti. Çılgın, mekansal kurgunun değiştirildiğini, bu değişimin muhafazakar tüketici hedefli yeni bir modernizm hamlesi olduğunun görüldüğü ve tüketici kitlesinin neyden neye evrilmesi gerektiğini görmenin mümkün olduğu söyledi. Bu uygulamaların İstanbul’un haritasını tamamen değiştirdiğinin altını çizen Çılgın, ‘’ Bu yer değiştirmeler sonucunda, yaşanan sosyo-ekonomik ve mekansal değişimler neticesinde bu haritanın tamamen değiştiğini ve İstanbul’da yaşayanların yaşam biçimlerinin birbirlerinden ciddi bir şekilde ayrıştığı bir sürece şahitlik ediyoruz ‘’ tespitinde bulundu. Çılgın, kadınlar için güvenlik hissinin, mekan ve dayanışma pratiklerinin önemli olduğunu, mekanla ilişkilendirmede bunların çok önemli olduğunu gördüklerini ifade etti.