Haftalık Bağımsız Gazete 13 Haziran 2019
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Diplomalar alındı, kepler havaya atıldı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları mezuniyet töreni yapıldı. Başkan Odabaşı, “Çocuk yuvalarının sayısını 20’ye çıkarmak istiyoruz.” dedi

Diplomalar alındı, kepler havaya atıldı
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları Mezuniyet Töreni, 12 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 110 çocuğun mezuniyet diploması aldığı törene, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, çocuk yuvası müdürleri, öğretmenleri ve aileler katıldı.

ŞARKILAR SÖYLENDİ

Coşkunun ve sevincin hâkim olduğu törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Sizlerle birlikte bu heyecana ortak oldum. Ben de Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’nın velisiydim. Kızım oradaydı. İlk verdiğim söz, yuvaların çalışma saatleriydi. Onu düzenledik. Yuvaların daha iyi hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. Yuva sayısını 20’ye çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından tören, çocukların söylediği birbirinden şarkılarla devam etti. Şarkılardan sonra ritim çalışmasıyla da tören salonunda bulunanlardan koca bir alkış alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Söylenen şarkıların ve tutulan ritimlerin ardından sıra diploma almaya geldi.

Diplomalarını büyük bir heyecanla alan ve keplerini havaya atan çocukların mutluluklarına aileleri ve öğretmenleri de ortak oldu. Tören de ayrıca çocuk yuvası öğretmenlerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür çiçeği takdim edildi.

Etiketler; #çocuk yuvaları mezuniyet #diploma töreni
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