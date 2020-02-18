Dila Kurt Çağdaş Etkinlik Merkezi 9 Yaşında

Merkezi Üsküdar’da bulunan Dila Kurt Çağdaş Etkinlik Merkezi 9.yaşını öğrenci ve gönüllüleriyle birlikte kutladı

Simge KANSU

2008 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dila Kurt anısına 2011 yılında açılan “Dila Kurt Çağdaş Etkinlik Merkezi” 9.yaşını kutladı. Öğrencilerin, velilerin ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, müzik ve dans gösterileriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Eğitimci ve gönüllü kadrosuyla kış ve yaz eğitime destek programlarının yanı sıra yaratıcı drama, psikolojik danışmanlık, rehberlik, bale, dans, tiyatro, gitar, ritim gibi birçok alanda hizmet veren Dila Kurt Çağdaş Etkinlik Merkezi, 9 yıl içinde yaklaşık 915 öğrenciye ulaştı.

HALK EVİ ANLAYIŞI

Dila Kurt Çağdaş Etkinlik Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Muharrem Söker, Dila Kurt’un hayatını kaybetmeden önce ailesi ile birlikte bu villada yaşadığını ve kendisinin vefatı üzerine ailenin evi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışladığını dile getirdi. Söker, “Cumhuriyetin ilk yıllarındaki halkevleri anlayışını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kurumun felsefesi bu” ifadelerini kullandı.

Dila Kurt Çağdaş Etkinlik Merkezi’nin gönüllü modern dans eğitmeni İpek Ceren Kaya, 2 yıldır gönüllü dans eğitimi verdiğini ve uzun bir süre daha bu kurumda eğitim vermek istediğini söyledi. Dansı çok sevdiğini dile getiren Kaya, “Buraya dans öğrenmek için gelmiştim. Sonradan hocalarımın desteğiyle kendimi geliştirerek eğitmen oldum. Çocukların da bu alanla kendini geliştirmeleri için elimden geleni yapıyorum” dedi.

“KOCAMAN BİR AİLE OLDUK”

12 yıl önce hayatını kaybeden Dila Kurt’un annesi Şule Kurt şunları aktardı; “Bugün hem Dila’nın doğum gününü hem de etkinlik merkezimizin 9.yılını kutluyoruz. Burası bizim evimizdi. Dila gittikten sonra burada yaşayamayacağımıza karar verdik ama evi de boş bırakmak istemiyorduk. Dila, daha önceleri bizim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne gönüllü olmamızı istemişti. Biz de böyle bir yola çıktık ve kocaman bir aile olduk”

Kuruluş yıldönümü kutlama etkinliğinde eğitmenler eşliğinde öğrenciler piyano, modern dans, bale, ritim, halk oyunu gibi gösteriler sergiledi. Etkinlik gitar dinletisi ve ikramlarla son buldu.