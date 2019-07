Dil öğrenmenin mobil yolu

Bir dil kursuna gitmeden ya da yurt dışında eğitim almadan yeni bir dil öğrenmenizi sağlayacak ücretsiz ve ücretli mobil yabancı dil öğrenme uygulamalarını derledik

Haber: Dilara Çetin

İnternetin yaşamamıza dahil olmasıyla istediğimiz her şeye, her an, her yerden ulaşabilir olduk. Tabii bu noktada yabancı dil bilmek, hayatın her alanında olduğu gibi sosyal hayatınızda da bize büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle yeni neslin tek başına dünyayı dolaşma hayali, dil öğrenmeyi zorunlu bir hale getiriyor. Biz de Google Play Store ve App Store’dan telefon, tablet ya da bilgisayarınıza indirilebilecek en çok tercih edilen, ücretli ve ücretsiz mobil yabancı dil uygulamalarını derledik.

1-DUOLINGO

Yabancı dil öğretim uygulamaları içerisinde en iyilerinden biri olan Duolingo; 2013 yılında en iyi Android uygulama unvanını kazandı. Günümüzde de ücretsiz, iyi tasarlanmış ve erişilebilir olması ile yeni bir dil öğrenmek isteyenler arasında oldukça popüler. Uygulama; konuşma, dinleme ve okuduğunuzu anlama yeteneklerinizi geliştirmenizi sağlarken; doğru yanıtlarla puan kazanmanızı, zamana karşı yarışmanızı ve bir üst seviyeye çıkmanıza yarayan dersler sunuyor. Ders bitiminde karşılaşılan reklamların kaldırılmasını isteyenler için de ücretli Premium üyelik seçeneğine sahip.

2-MEMRISE

Google Play tarafından verilen en iyi uygulama ödülünü 2017 yılında kazanan Memrise, oyunlaştırma tekniği sayesinde diğer ücretsiz yabancı dil öğrenme uygulamalarından ayrı bir konumda yer alıyor. Kolayca öğrenmenin yanında aralarında bilim, eğlence ve topluluk olarak üç basit konuya odaklanan uygulama, 35 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Birçok dil öğrenme seçeneğini de içinde barındıran Memrise, aylık 19.48 TL, üç aylık 40 TL ve indirimli yıllık fiyatı 62,50 TL (normalde 126.10TL) olarak farklı Premium fiyat seçenekleri sunuyor.

3-BUSUU

Hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama olan Busuu, birçok dil öğrenme seçeneği sunuyor ayrıca kaydolduğunuzda sizin yabancı dil seviyenizi ölçen bir test yapıyor. Bu uygulama, dil pratiği yapmanıza yardımcı oluyor; derslerde kelimeleri sesli telaffuz etmeniz, yazmanız ve tekrar etmeniz isteniyor. Günlük hayata ait kelimeler, diyaloglar ve anlatım tarzları ile kelimelerin daha kolay hatırlanmasına yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra günlük hayatta kullanılabilecek en uygun grameri sunarak öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Premium üyeliğe de sahip olan Busuu, bir aylık abonelik için 22,99TL, altı aylık abonelik için aylık 20 TL (toplam 119,99 TL) ve bir yıllık abonelik için aylık 12,50 TL (toplam 149,99TL) ücret istiyor.

4-HELLO TALK

HelloTalk, ‘’Bir dili öğrenmenin en iyi yolu aslında onu konuşmaktır!’’ sloganı ile yola çıkmış ve dünyanın her yerinden insanlarla sohbet ederek dil öğrenmenize yardımcı olan ücretsiz bir uygulamadır. 150’den fazla dil seçeneği sunan uygulamada öğrenmek istediğiniz dili, yerlisiyle konuşarak pekiştirmeniz ve birçok kesimden üye ile tanışarak sosyal ağınızı güçlendirme, yeni kültürleri keşfetme ve sohbet etme imkanı bulmanız sağlanıyor. Premium üyeliği de bulunan uygulamada; aylık abonelik için 9,59 TL, yıllık 68,99 TL ve ömür boyu sınırsız erişim için 479,99 TL ödemeniz gerekiyor.

5-VOSCREEN

Türk yapımcılar tarafından geliştirilen ücretsiz yabancı dil öğrenme uygulaması Voscreen, farklı seviyelerde İngilizce bilenlere hitap eden, kolay kullanışlı bir program. Hem görerek hem de duyarak ingilizce öğrenmenize ya da bildiğiniz konularda hafızanızı tazelemenize yarayan uygulama; dizi, film, çizgi film ya da oyun videolarından kırpılan maksimum 15 saniyelik altyazılı ya da altyazısız seçenekli video içeriklerinden oluşuyor.

6-CAMBLY

Cambly, dünyanın dört bir yanından anadili İngilizce olan öğretmenlerle internet üzerinden görüntülü konuşarak İngilizce öğrenmeye yarayan ücretli bir uygulamadır. Uygulamaya ilk kayıt olunduğunda, on dakikalık deneme süresi hesabınıza tanımlanarak yabancı öğretmenlerle İngilizce pratik imkanı sağlanıyor. Bu sürede uygulamadan memnun kalınırsa devam edilebilmesi için ücretli abone olunması isteniyor. İstediğiniz yabancı öğretmenden haftalık program oluşturabiliyor, ders sürelerinizi kaç gün istediğinize bağlı olarak belirleyebiliyorsunuz. Belirttiğiniz gün ve saat süresine göre alınan ücrette değişiyor. Örneğin; haftada üç gün, on beş dakika ders almak isterseniz aylık olarak 359 TL, üç ay boyunca ders almak isterseniz aylık 305 TL (toplam 915 TL) ve yıllık abone olursanız aylık 215 TL (toplam 2580 TL) ödemeniz gerekiyor.