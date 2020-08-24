Denizatı Doris Kadıköy’de iş başında

İnsansız deniz temizleme aracı Denizatı ‘Doris’ Caddebostan Sahilinde heyecanlı bakışlar arasında denizle buluştu. Karadan verilen komutlarla çalışan Doris, deniz kirliliğinin haritasını da çıkarıyor

Teknolojinin gelişmesiyle hayallerimizin ötesinde birçok yenilik hayatımıza girmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen denizatı ‘Doris’oldu. İnsansız deniz temizleme aracı olarak karşımıza çıkan denizatı Doris, Koç Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesinin iş birliği ile Caddebostan Sahili'nde meraklı bakışlar arasında ilk kez denize indirildi. Karadan verilen sesli komutla deniz yüzeyini temizleyen Doris, deniz kirliliğinin de verilerini toplayarak Kadıköy sahillerinin atık haritasını çıkarabiliyor. Deniz yüzeyinden 30 santimetre derinliğe kadar çöp toplayabilen araç, 1 ton atık toplama kapasitesine sahip. Deneme amaçlı denize atılan pet şişe ve atıkları, başarılı bir şekilde toplayan Doris, atıkları kendi içerisinde plastik, cam, organik atık olarak da ayrıştırabiliyor. Daha temiz bir çevre için yenilikçi girişimleri destekleyen Kadıköy Belediyesi’ne, Marmara Yelken Kulübü Doris’i vinçle indirerek destek verirken, Türk Balıkadamlar Kulübü ile Kadıköy Belediyesinden dalgıçlar da deniz altında yaptıkları temizlikle Doris’e yardımcı oldu. Biz de Gazete Kadıköy olarak Caddebostan sahilde 10 gün boyunca görev alacak Denizatı Doris’in ilk gününde yanında yer aldık.

KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEKLİYOR

Girişimci gençlere destek vermek amacıyla bu tür projelerin faydalı olacağını vurgulayan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, “Biz Kadıköy Belediyesi olarak girişimci gençlerin ve bir şeyler başarmak isteyen bireylerin önünü açmak istiyoruz. Bugün bunu Doris’le gerçekleştirdik. Yaptıkları iş birliği için Koç Üniversitesi başta olmak üzere, Marmara Yelken Kulübü ve Türk Balıkadamlar Kulübüne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaten projenin kendisi çok güzel. İnsanlık ekosistemin küçük bir parçası ve maalesef ki doğayı çok kirletiyoruz. O sebepten hem bir farkındalık yaratmak hem de çevre kirliliğine bir duyarlılık oluşturmak için bu projeye hayat verdik.” şeklinde konuştu.

“SAFLIĞIN VE TEMİZLİĞİN SEMBOLÜ”

IWROBOTX firmasının kurucularından Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mustafa Erol ise projeyle ilgili şunları söyledi: “Bu proje üzerinde tam 7 yıldır çalışıyoruz. Kadıköy’le başladığımız için çok mutluyuz. Otonom Seviye-5 Deniz Temizleme aracının adı, mitolojilerde denizin saflığını ve temizliğini sembolize eden deniz tanrıçası ‘Doris’ten geliyor. Bu sebepten projemize bu ismi verdik. Doris’i yöneten bir sesli komut sistemi var, onun adı da Kori’dir. Kori ise çöp yiyen bir balığın kısaltması anlamına geliyor. Doris, görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmaları kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanır, toplar, kategorize eder ve bu atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlar. Çevreden aldığı görüntüler ile lokasyon verilerini birleştirir ve çalıştığı bölgenin atık haritasını çıkartır. Üzerindeki radar ve lider sensörler vasıtasıyla etrafındaki nesnelerin konumunu tespit edebilir ve gerekli rotayı otonom olarak oluşturur.”

BALIKADAMLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Deniz tabanından yüzeye çıkamayan çok sayıda cam şişe ve atık Türk Balıkadamları Derneği ve Kadıköy Belediyesi’ne bağlı dalgıçlar tarafından toplandı. Denizin dibinden yaklaşık 2 saat süresince 2 çuval çöp çıkarıldı.

Doris ile birlikte çalışan ve denizin temizlenmesine su altından destek veren balıkadamlar da gazetemizle görüşlerini paylaştı:

İbrahim Necdet Saraç: Doris henüz geliştirilme aşamasında bir cihaz olmasına rağmen gelecekte deniz yüzeyinin temizlenmesinde büyük bir rol oynayacaktır. O denizin yüzeyini temizlerken biz de ona denizaltından destek verdik. İleride Doris ve kurulan daha güçlü bir ekiple deniz temizliğine devam edeceğiz. Temiz bir gelecek için denizlerimizin daha temiz tutulması gerektiğini düşünüyorum.

Musa Can Cucumlu: Bu süreçte hem Doris’e yardımcı olmak hem de dip temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. Bu projede desteklerini esirgemeyen Türk Balıkadamlar Kulübü ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna teşekkürlerimi iletiyorum. Kılavuzluk, ekipman ve teorik bilgilerde ciddi yardımları oldu. Zaten tek dalışta sualtından ne kadar malzeme çıktığını görüyorsunuz. Aşağıda bunun yüzlercesi mevcut. Su üstü temizliği önemli ancak dip temizliği daha da önemli bir husus. Bunun için ileride bir ekip kurmayı ve projeler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.