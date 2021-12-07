İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen deniz taksiler yolcu taşımaya başladı. Kadıköy ve Bostancı’dan yolcu taşıyan deniz taksilerle İstanbul’da pek çok noktaya ulaşım mümkün

Üretimi ve tasarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan deniz taksiler hizmete girdi. 1 Aralık 2021 Çarşamba günü itibarıyla yolcu taşımaya başlayan deniz taksilerle İstanbul’da iskele olan pek çok noktaya ulaşım sağlanıyor.

Deniz taksilerin iskelelerinden biri de Kadıköy. Eminönü iskelesinin yanında bekleyen deniz taksilerle 98 noktaya ulaşım sağlanabiliyor. 10 yolcu taşıma kapasitesi olan deniz taksilerde iki personel görev alıyor.

DENİZ TAKSİ NASIL ÇAĞIRILIR ?

Deniz taksiler akıllı telefonlara indirilen “İBB Deniz Taksi” uygulamasıyla en yakın iskeleye çağrılabilir.

Android telefonlar için uygulama: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibbdeniztaksi.deniz_taksi

iPhone için uygulama: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibbdeniztaksi.deniz_taksi

Uygulama üzerinden ileri tarihe rezervasyon yapmak mümkün. Kullanıcılar uygulama sayesinde ne kadar ücret ödeyeceklerini görebiliyor, güzergahlar hakkında bilgi edinebiliyor. Rezervasyon yaptırdığınız bir yolculuğu iptal edebilirsiniz ama 24 saat öncesine kadar iptal etmeniz durumunda, yolculuk ücretinin tamamı, 24 saat içinde iptal etmeniz durumunda, yolculuk ücretinin %50’si, son 1 saat kala yapılan iptallerde ise ücret iadesi yapılmıyor.

DENİZ TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Deniz taksiyi aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 TL olacak. Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de, 30 Eylül günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL. Gideceğiniz yerin uzaklığına göre bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret ekleniyor.1-4 mil arası yaklaşık 75 lira daha eklemek gerekiyor. Örneğin Kadıköy- Bebek arası 475 TL. Kadıköy- Balat arası 374 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 TL. 24 saat hizmet veren deniz taksi ile Adalar’a da gitmek mümkün. Kadıköy – Büyükada arası 671 TL. Bostancı- Burgazada arası ise 355 TL. Deniz taksi ile Kadıköy’den Büyükada’ya 38 dakikada ulaşılabiliyor.

İBB Deniz Taksi ödemesini aplikasyonuna tanımlayacağınız kredi kartı ile yapabilirsiniz. Yolculuk ücreti provizyon sürecinden geçtikten sonra ve yolculuğunuzun sonunda otomatik olarak kartınızdan çekiliyor. Ödeme yalnızca rezervasyon yapılan hesaba kayıtlı kart üzerinden yapılabilir.