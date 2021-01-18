Deniz taksiler hizmete giriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz taksilerin tekrar hizmete gireceğini duyurdu. İmalatına başlanan taksilerin önümüzdeki yaz hizmet vermeye başlaması planlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Hatları’nın 170’nci kuruluş yıl dönümünde, deniz taksilerin müjdesini verdi. Haliç Tersanesi’nde düzenlenen deniz taksinin tanıtım töreninde, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başta İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı olmak üzere CHP Meclis Üyeleri ile İBB üst yönetimi hazır bulundu.

DEDETAŞ: “DENİZ TAKSİLER, BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATACAK”

Törende ilk olarak konuşan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Denizi etkin olarak kullanma hayalimizin bir parçası olan bu çalışmayı başlatıyoruz” dedi. Toplu ulaşım olarak hizmet vermenin çok maliyetli olduğunu belirten Dedetaş, şöyle konuştu:“Deniz ulaşımını uygun olmadığı pek çok noktada ulaşımda geçirdiğimiz zamanı kısaltmaya ihtiyaç duyduğumuzda yada tarifeli saatler size uymadığında artık yeni bir alternatifiniz var. Deniz Taksiler, deniz filomuzda en küçük gemileri olarak hizmet verecek, fakat büyük bir açığı kapatacak. Belli bir tarife ve güzergaha bağlı kalmaksızın hizmet verecek olan Deniz Taksiler umuyoruz ki sevilerek kullanacak ve ulaşımında bir parçası haline gelecek.”

“İLLA PARA KAZANMAK ANLAMINA GELMEZ”

Deniz ulaşımını kullanırken geçirilen zamanı kaliteli kılmak istediklerini vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aynı zamanda, daha ucuz bir şekilde İstanbulluların hizmetine sunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yüzde üçlerin bile altına inmiş deniz ulaşımını, gerçekten yüzde onlara, hatta daha yukarılara taşıma arzusundayız. Bunun tabi, gerekleri var. Ulaşımı, çoğu zaman şöyle düşünebiliriz. Evet, kendi ekonomisini döndürmesi önemlidir. Ama bazen toplu taşıma, hele hele bizim kentlerde deniz ulaşımının devrede olması illa para kazanmak anlamına gelmez” dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, topluma sağlıklı bir ulaşım aracı sunmak da bizim sorumluluklarımızın başında. İstanbul halkı, denizde seyahat etmenin keyfini yaşamalı, yaşayacak. Açıkçası 2005’de Türk Denizcilik İşletmeleri’ne bağlı olan Şehir Hatları İBB’ye devrolmuştu. Ama sanki tam olarak iç içe geçemediler. İstanbul’da deniz taşımacılığının biraz üvey evlat muamelesi gördüğünü düşünüyoruz.”

İmamoğlu, göreve geldikten sonra deniz ulaşımında yaptıkları yenilikleri, şu şekilde dile getirdi:

“Vapur hizmetlerinin kesintisiz olması lazım. 24 saat hizmet verme anlayışına geçtik. Adalar, vapurlar için İstanbul için önemli bir destinasyon. Oraya yapılan seferlerimizi artırdık. Anadolu yakası ve Adalar bağlantısını sağladık. Aynı zamanda Boğaz içerisinde farklı seyahat aşamalarını geliştiriyoruz. Beykoz ve Sarıyer bunlardan birkaçı. Her anında kentin ucuz ulaşımla halkın hizmetine sunduk. Belirli saat dilimlerindeki çok fayda verdi ve sayıyı artırdı. Kapanmaya yüz tutmuş Haliç Tersanemize ilk geldiğimde, çalışanların yüzlerindeki umutsuzluğu görmüştüm. Yüzleri asıktı. Burada hizmet veren emekçiler, ustalar, çıraklar 2-3 nesildir burada. İnanılmaz bir gelenek var. Keyifle gururla izliyorum.”

“DENİZ TAKSİ DAHA ÖNCE DENENMİŞTİ”

Deniz taksi uygulamasının daha önceki yönetimler tarafından denendiğini ama başarılı olmadığını da anımsatan İmamoğlu, “Tabanı iyi oturmadığından, sistemi iyi çalışılmadığından ne yazık ki bu işler olmuyor. Yıllar geçiyor aradan ve bu deniz taksilerin Haliç’te çöplüğe dönmelerini güçlükle temizliyoruz. Zar zor çürümeye terk edilen bu deniz taksileri bir depoya aldırdık” dedi.

HEDEF 50 DENİZ TAKSİ

Yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul’un ruhuna uygun olacağını belirten İmamoğlu, deniz taksi ve üretimine dair şu bilgileri de paylaştı: “50 adet deniz taksiyi sisteme katmak istiyoruz. Hem sayısal anlamada, hem daha sürdürülebilir ve hizmet vermesi anlamında deniz takside 50 yetmiyorsa daha fazlasını hedefimize koymalıyız. Deniz taksilerimiz, 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar’dan Sarıyer’e, Beylikdüzü’nden Üsküdar’a, Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak. Bu taksiler, 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’ten bize emanet bu tersanede üretilecek.”

RENGİNİ İSTANBULLULAR BELİRLEYECEK

Konuşmaların ardından, İmamoğlu, Dedetaş ile birlikte deniz taksinin prototipine ilk reçineyi sürerek, “Tüm İstanbul’umuza hayırlı olsun” dedi. Deniz taksilerin rengini İstanbullular belirleyecek. Vapur iskelelerine konulan kiosklardan oy verecek vatandaşlar, deniz taksilerde görmek istedikleri renkleri belirleyecek. Tüm İstanbulluların oy vereceği sistem, 24 Ocak’a kadar devam edecek.

