“Deniz sporlarını Kadıköy’de sevdim”

Gazete Kadıköy olarak her yaştan insanı ortak bir alanda buluşturan ‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ sergisini ziyaret edenlerle anılar ve su sporları üzerine konuştuk

Kadıköy’de Spor Suda Doğdu sergisinin açılışı, her yaştan insanı ortak bir paydada buluşturdu. Genç yaşta su sporlarına gönül vermiş öğrencilerin de, çocukluğunu Moda kıyılarında denize girerek geçiren pek çok Kadıköylünün de kendisinden bir şeyler bulabileceği bir sergi açılışı gerçekleşti. Herkesin meraklı bakışlarla Kadıköy’ün su sporlarına tanıklık ettiği sergide Türk Balık Adamlar Kulübü (TBK), Marmara Yelken Kulübü (MYK), İstanbul Yelken Kulübü (İYK) ve Fenerbahçe Yelken takımlarından birçok öğrenciyi sergiyi ziyaret etti, su sporları yaptıkları yerlerin dönüşümlerini gördü. Yılların Kadıköylüleri de fotoğraflara geçmiş penceresinden bakarak anılarını tazelediler. Biz de sergiyi ziyaret eden genç sporcular ve eski Kadıköylülerle duygu ve düşüncelerini konuştuk.

GENÇ SPORCULAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Kerem Dulundu / TBK: Doğduğumdan beri Kadıköy’de oturuyorum. Böyle bir serginin olması çok anlamlı oluyor. Benim gibi genç bir sporcu içinse anlamı paha biçilemez. İnsanların geçmişi öğrenmesi ve hatırlaması açısından büyük önem taşıyor. Sergiye girer girmez Caddebostan’ın özellikle sahil bölümünü gösteren fotoğraflar ilgimi çekti. Fotoğrafa baktığım zaman hiçbir yapılaşma yok ama hafızamdaki güncel halinde ise denizin, büyük yapılar tarafından sıkıştığını biliyorum. Suadiye’deki plajların da daha bir canlı olduğunu gördüm.

Deniz Yücel / İYK: Doğma büyüme Kadıköylüyüm ve kendimi bildim bileli de optimist sporunu yapıyorum. Eski fotoğrafları çok beğendim çünkü gördüğüm eski fotoğraflar, yaptığım sporu eskiden de yapanların hem var olduğunu hem de yaparken mutlu olduklarını gösterdi. Her fotoğrafta içten gülen insanlar var. Bu da bana su sporlarının mutlulukla doğrudan bir ilişkisi olduğunu anlatıyor. Kadıköy’de su sporları yapmak çok zevkli olsa gerek. Kurbağalıdere’nin temizlenmesiyle birlikte Kadıköy’de su sporları yapabilme şansı biraz daha arttı. Bunun için de çok mutluyum. Babam da yelkenli ile uğraşıyor. Bu güzel sergiye mutlaka onun da gelmesini isterim.

Yiğit Şenes / TBK: 10 yaşımdan beri su sporları yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır da su sporları ile profesyonel olarak ilgileniyorum. Kendimi rüzgâr sörfü alanında geliştirmek istiyorum. Uzun yıllardır Kadıköy’de yaşıyorum ve açıkçası yaşadığım yerin böyle olduğunu bilmiyordum. Fotoğraflara baktığım zaman Kadıköy’ün hem spor olarak geliştiğini hem de alan olarak da büyüdüğünü gördüm. Su sporlarının Kadıköy’den başka bir yerde gelişebileceğini de pek düşünmezdim. Sergi ile bu düşüncemde haklı olduğumu anladım.

Zeynep Savaşkan / MYK: 8 yaşındayım ve yaklaşık bir yıldır su sporları yapıyorum. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte birçok eski fotoğrafa baktık. Sergiye geldiğim için çok memnunum. Benim gibi birçok çocuğun eskiden beri spor yaptığını, denize girdiğini gördüm. Bence herkes spor yapmalı. Özellikle de suda geçen sporları yapmak ayrı bir güzel.

Nil Aydın / MYK: 2013’ten beridir Marmara Yelken’de su sporları yapıyorum. İlerde yelkenci olmak istiyorum. Sergiyi görmek beni çok mutlu etti ve daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Gördüğüm bazı fotoğraflara da çok şaşırdım. Kulüp binamızın yanındaki köşkün bizden yıllar önce yapıldığını öğrendim. Ben deniz sporlarını Kadıköy’de sevdim.

VATADANŞLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Celal Güner: 87 yaşındayım ve Kadıköy’ün tarihine hakim olduğumu söyleyebilirim. 1960’dan 2004 yılına dek Kadıköy’de kitapçılık yaptım. Sergideki fotoğraflara baktıkça anılarımı ve gençliğimi hatırlıyorum. Benim yaşadığım yılları sergileyen bir sergi olmuş. Şimdi fotoğraflara şöyle bir bakıyorum da zaman gerçekten değişmiş. Eskiden yat diye bir şey yoktu ama şimdi neredeyse herkeste bir tane var. Sandallarla giderdik. Motor bile çok güçtü. Balıkçılar hariç çok az kişinin motoru vardı. Yazın koştura koştura Fenerbahçe’ye gelirdik oradan da Suadiye’ye, otelin hemen bulunduğu yere gelip denize girerdik. O zamanlar kirlilik diye bir şey yoktu. Kadıköy’e uzaktan ya da yakından adım atmış herkes gönül rahatlığıyla denize gireceğini bilirdi. Sergide bir de su sporlarının Kadıköy’de başladığına dair bir söylem var. Bu da çok doğru, bizim zamanımızda Suadiye Yelken Kulübü vardı ve ilklerdendi.

Nebiye Halıcı: Sergiye tek kelimeyle bayıldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Girişte Moda’nın eski bir fotoğrafı yer alıyordu. Bizler işte tam olarak o fotoğraftaki gibi bir yaşam sürdük. Evimizden çıkıp birkaç adım atarak denize girerdik. Ahşap iskeleler vardı. Orada düşe kalka yürürdük ve yüzmeyi öğrenirdik. Ben de yüzmeyi Kadıköy’de öğrenen nesildenim. Bu yüzden de kendimi epey ayrıcalıklı hissediyorum. Bizim zamanımızda çok fazla nimet vardı. Bizler yararlandık ama şimdiki gençler yararlanamıyorlar. Kadıköy gibi şehrin merkezi bir yerde denize girmenin, yelkenli sporunu yapmanın nasıl bir duygu olduğunu ancak yapanlar bilir. Anılara yolculuğa çıkartan bir sergi olduğu için hem Kadıköy Belediyesi’ne hem de Seyhun Bey’e çok teşekkür ediyorum.

Feyyaz Abrak: 1953 Kadıköy doğumluyum. Aileden Kadıköylüyüm. Sergideki fotoğraflara geçmişten günümüze şöyle baktığımda kalabalık, insanlar ve yapılar dikkatimi çekiyor. Bazı şeyler gerçekten değişmiş. Yaşam biçimleri, alışkanlıklar, yaptıklarımız… Moda’da 11 yaşındayken tahtalardan atlayarak kendi başıma yüzme öğrendim. Fotoğraflarda daha içten daha samimi olduğumuzu görüyorum. Kadıköy’de anıları geçen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir sergi olmuş. Burada şahane bir işe imza atılmış.