Deneye Hayır Derneği davayı kazandı

Deneye Hayır Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı

Deneye Hayır Derneği, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu'na hayvanları hakları alanında çalışan bir STK temsilcisinin seçilmemesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı.

İlgili yönetmelik gereği, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurul (HADMEK)'İ oluşturan 21 üyeden birinin, hayvanları korumaya yönelik çalışan bir sivil toplum örgütü temsilcisi olması gerekiyor. 2018 yılında bu temsilcinin seçimi sürecinde Deneye Hayır Derneği, kurulda hayvanları temsil etmek üzere bir aday göstererek bakanlığa başvurmuştu. Hayvanlara Adalet Derneği de üyelik için bir aday göstermiş ancak hayvan hakları örgütlerinin talepleri reddedilerek, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği'nin temsilcisi üye olarak yeniden seçilmişti. Bakanlığın yaptığı üye seçiminin yönetmelikteki ilgili hükümlere aykırı olduğu ve kuruldaki 21 üyeden birinin hayvan lehine söz söyleyecek hayvan hakları temelli bir örgütün temsilcisi olması gerektiği savunularak İdare Mahkemesi'nde iptal davası açıldı ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

“HUKUKA UYARLIK VAR”

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada mahkeme, üye seçiminde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

Deneye Hayır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Özgür Güven, “Bakanlık bürokratları ve deneyin uygulayıcısı olan meslek profesyonelleriyle dolu olan 21 kişilik kurulda, hayvan haklarını savunan tek bir kişiye dahi tahammül edilememesi, bu derneği kurma sebebimizi çok net açıklıyor aslında” dedi ve kararı olumlu bulduğunu söyledi. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ezgi Koç ise kararı şöyle değerlendirdi: "Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan davada 'Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu'na sivil toplum örgütleri arasından Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği'nin üye olarak seçilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.' denilerek, idari işlemin iptaline karar verilmiştir. İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkması sebebiyle iptal kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmaktadır. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte, kaldırılan işleme bağlı olarak tesis edilmiş diğer işlemler de ortadan kalkacaktır.

Kanunlarımıza göre idarenin iptal edilen işlemi, tesisinden önceki hale getirmek mecburiyetindedir. Bu bilgiler ışığında, HADMEK üyeliği için hayvanları koruyan ve bağımsız bir STK temsilcisinin seçilmesinin hukuki gerekçelendirilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle mahkeme kararına uygun şekilde işlem tesis etmek tüm kurumlar için bir zorunluluktur."