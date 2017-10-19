“Demokrasinin çekirdeği muhtarlardır”

Türkiye’de iki yıl önce ilan edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikle İskele Meydanı’nda kutlandı

Türkiye’de 2015 yılından beri kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, Kadıköy’de etkinliklerle kutlandı. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Muhtarlar Günü etkinliği İskele Meydanı’nda gerçekleşti. Etkinliğe Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ve Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak’ın yanı sıra Kadıköy’ün mahalle muhtarları ve azaları katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, Kozyatağı Mahalle Muhtarı Pelin Şen ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan’ın konuşmalarıyla devam etti.

“DİYOLOĞUMUZ DAİMA SÜRECEK”

Kadıköy’ün muhtarları adına konuşmayı Kozyatağı Mahalle Muhtarı Pelin Şen yaptı. Şen, konuşmasında muhtarlık mesleğinin tarihinden bahsederken, muhtarların siyasi partilerden değil de bireysel olarak seçime katılmalarının daha değerli olduğunun altını çizdi. Şen’in ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan muhtarlık mesleğini “demokrasinin çekirdeği” olarak nitelendirirken, muhtarlığın doğrudan demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. “19 Ekim’in ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmasının kabul ve ilan edilmesi, devletimizce, en küçük yerel hizmet birimi olarak muhtarlarımıza verilen önem ve değerin göstergesidir.” diyen Özarslan, “Daima birlikte ve bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımızla diyalogumuz daima sürdürülecektir.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

KADIKÖY’DE MUHTAR OLMAK…

Biz de Gazete Kadıköy olarak muhtarlıkların kapısını çaldık, Kadıköy’de muhtar olmanın ne anlam ifade ettiğini sorduk:

Eğitim Mahallesi Muhtarı Sebahattin Güven: Muhtarlık görevi bence gönüllülük esasına dayanır. İşini sevmezsen yapamazsın bu mesleği. Göreve 1994 yılında başladım. Dile kolay neredeyse 23 sene… Kadıköy’de muhtar olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. İnsanıyla, doğasıyla alternatifsiz bir yer çünkü. Muhtarlık müessesesi mahallenin sorunlarını çözmek için de çok önemli bir odaktır. Mahallemizde 5-6 sene önce uygulamaya başlanan kentsel dönüşümü ilk duyunca çok sevinmiştik. Fakat süreç istediğimiz gibi ilerlemedi. Biz de bu sorunları gerekli kurumlara iletmek için köprü vazifesi görüyoruz.

Zühtüpaşa Muhtarı Harika Develioğlu: Ben mahallemi ve ilçemi çok seviyorum. Mahallemin insanına hizmet etmeyi de seviyorum. Benim muhtarlığa bakışım biraz başkadır. Bence muhtarlık biraz avukat, biraz doktor biraz da psikolog olmak gibi. Her sıkıntısı olan sana koşuyor. Burada kütüphanemiz var. Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki okullara göndermek için kitap topluyoruz mahallemizde. Muhtar mahalledeki sorunlara çözüm bulan kişidir. Mahallemizde devam eden bir Marmaray Projesi var. Birçok sıkıntı getirdi bize. Her gün şantiye şefleri gibi başlarındayım onların biran önce bitirsinler diye.

Hasanpaşa Muhtarı Ali Ekşi: Bizler muhtarlar olarak mahallemizdeki sorunları çözdüğümüz kadar mutluyuz. Burada yerel yönetim muhtarlıklara büyük önem veriyor. Muhtarlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanımız bizler için elinden geleni yapıyor. Bence muhtarlığın böyle kitaplara sığacak bir kalıbı yok. Mahallede yaşayan insanları ilgilendiren her şey bence muhtarı da ilgilendirir. Her sorun muhtarın da sorunudur. Bu anlayışla hareket ediyoruz.

Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman: Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerinden biri olması sebebiyle Kadıköy’de muhtar olmak birçok şey için yapılabilirlik açısından çok avantajlı. Belediyeyle birlikte çalışabilmek de çok uygun ve mümkün olabiliyor. Ayrıca Kadıköy halkı da çok bilinçli; yani ne istediğini ve ne istemediğini çok iyi biliyor. Onun için muhtarlıklar da çok isabetli çalışmalar yapabiliyorlar.