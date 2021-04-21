Dayanışma büyüyor

İçinde bulunduğumuz zor günlerde hem Kadıköylü esnaf hem de vatandaşlar elini taşın altına koydu, askıda çorba uygulamasına geçildi

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara, Kadıköy esnafı askıda çorba uygulaması ile destek oluyor. Yeldeğirmeni’nde bulunan lokantalar, günün her saatinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak çorba servisi yapıyor. Yeldeğirmeni muhtarı Sultan Aksu önderliğinde başlayan bu uygulama, hem hayırsever vatandaşlar hem de lokantalar tarafından takdir görüyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak askıda çorba uygulamasına geçen işletmeler ile görüştük.

“HEP BİRLİKTE DESTEK OLMALIYIZ”

Yaklaşık 4 yıldır Yeldeğirmeni Ev Yemekleri’nin işletmeciliğini yapan Sencer Adalı, insanların askıda çorba uygulamasını çok beğendiğini söylüyor. Adalı, “Muhtarımızın öncülüğünde askıda çorba uygulamasına geçtik. Hayırseverler askıya çorba bırakıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu çorbaları alıyor. İnsanlar az çok demeden destek oluyor. Askıya 100 çorba bırakan da var 20 çorba bırakan da. Herkes kendi bütçesine göre yardım yapıyor” dedi. Adalı, “Bundan sonraki süreçte de bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde zor durumda kalan vatandaşlarımız var. Onlara hep birlikte destek olmalıyız” diye konuştu.

“HER İŞLETME YAPMALI”

Kadı Lokantası çalışanı Cennet Özkan, “Bundan önceki süreçte de akşamları ihtiyaç sahiplerine yemek veriyorduk. Sonra askıya çorba bırakmak isteyen vatandaşlarımız oldu ve böyle bir uygulamaya geçtik. Çorba dışında askıya yemek bırakmak isteyen vatandaşlarımız da oluyor. Bazen öğrenciler geliyor, parası yetmeyene tatlı veya başka şeyler ikram ediyoruz. Bunu yapmak insana hiçbir şey kaybettirmiyor aksine daha da kazandırıyor. Birilerine faydamızın dokunduğunu bilmek mutluluk verici. Güzel bir uygulama, bence her işletme yapmalı” dedi.

“TALEP OLDUĞU SÜRECE DEVAM EDECEĞİZ”

15 yıldır Akoğuz Çiftliği Ev Yemekleri’nin işletmeciliğini yapan Mahmut Akoğuz, askıda çorba uygulaması ile ilgili şunları söylüyor: “Muhtarımız böyle bir uygulama olduğunu söyleyince seve seve yardımcı olabileceğimi söyledim. Gerçekten çok iyi bir uygulama. İhtiyacı olan insanlar gelip çorba alıyorlar. Gençlerimiz var, öğrenci kardeşlerimiz var, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Ben böyle bir yardımlaşmaya vesile olabildiğim için, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabildiğim için çok mutluyum. Talep olduğu sürece de bunu yapmaya devam edeceğiz.”