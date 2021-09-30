Daha iyi bir gelecek için “TARIM ZİRVESİ”

CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışı yapıldı. Kadıköy Belediyesi, 2 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek olan zirveye “Atıksız Dükkân” projesi ile katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışı, 30 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yapıldı.

Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan zirve, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Bazı partililer ve çiftçilerin konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kullanacakları yakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmayacağını söyledi. Hiçbir çiftçinin aracının haczedilmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarından dolayı faiz ödemeyeceklerini, ana parayı da uygun koşullarda ödeyeceklerini ifade etti.

“ATIKSIZ DÜKKÂN” STANDINA ZİYARET

Konuşmasının ardından CHP’li belediyeler tarafından kurulan stantları gezen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kadıköy Belediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkân” standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atıksız Dükkan’ın işleyişi hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ndan bilgi aldı.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi 2 Ekim Cumartesi günü sona erecek.