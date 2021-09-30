Haftalık Bağımsız Gazete 01 Ekim 2021
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-29
Tarih Yazan Kadınlar-29
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Güzide Sabri: Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
Güzide Sabri: Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
Yaşam
Yeşilçam’ın oyuncakları
Yeşilçam’ın oyuncakları
Gündem
“Kalamış’ı betona teslim etmeyeceğiz”
“Kalamış’ı betona teslim etmeyeceğiz”

Daha iyi bir gelecek için “TARIM ZİRVESİ”

CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışı yapıldı. Kadıköy Belediyesi, 2 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek olan zirveye “Atıksız Dükkân” projesi ile katıldı

Daha iyi bir gelecek için “TARIM ZİRVESİ”
GazeteKadıköy

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin açılışı, 30 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yapıldı.

Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan zirve, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Bazı partililer ve çiftçilerin konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kullanacakları yakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmayacağını söyledi. Hiçbir çiftçinin aracının haczedilmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarından dolayı faiz ödemeyeceklerini, ana parayı da uygun koşullarda ödeyeceklerini ifade etti.

“ATIKSIZ DÜKKÂN” STANDINA ZİYARET

Konuşmasının ardından CHP’li belediyeler tarafından kurulan stantları gezen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kadıköy Belediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkân” standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atıksız Dükkan’ın işleyişi hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’ndan bilgi aldı.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi 2 Ekim Cumartesi günü sona erecek. 

Etiketler; #Tarımsal Kalkınma Zirvesi #Tarım zirvesi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
“Atıksız Yaşam Dükkanı” projesine ödül
“Atıksız Yaşam Dükkanı” projesine ödül
Atıksız sokaklar mümkün
Atıksız sokaklar mümkün
Atıksız Yaşam Hareketi sahaya çıktı
Atıksız Yaşam Hareketi sahaya çıktı
Atıksız mutfak mümkün ama nasıl?
Atıksız mutfak mümkün ama nasıl?
“Atıksız Yaşam Hareketi” parklara taşınıyor
“Atıksız Yaşam Hareketi” parklara taşınıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.