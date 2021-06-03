ÇYDD’nin mağazası 25 yıldır burs veriyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eşya mağazası, 25 yıldır öğrenciye hem eşya desteğinde bulunuyor hem de eşyaların satışından elde edilen geliri burs olarak veriyor

Özellikle şehir dışında okuyan üniversite öğrencileri için hem burs hem de eşya hayat kurtarır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kadıköy Şubesi'nin eşya mağazası 25 yıldır öğrencilerin hem eşya ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünlerin satışından elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak veriliyor. Eşya Birimi Sözcüsü Betül Ulukut ile mağazada biraraya geldik, eşya mağazası fikrinin nasıl ortaya çıktığını, mağazanın işleyişini ve mağazada yer alan ürünler hakkında konuştuk.

“AYAKKABIDAN OYUNCAĞA...”

Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gönüllüler tarafından 25 yıl önce bazı eşyaların bağışlanmaya başladığını, bu hareketin ilgi gördüğünü söyleyen Ulukut, “Bağış hareketinin ilgi görmesi ikinci el mağazanın açılmasını sağladı. Bağışçıların getirdiği eşyalar satılıp öğrencilere burs katkısı sağlandı” dedi.

KİRACI ÖĞRENCİLERE EŞYA DESTEĞİ

Betül Ulukut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'de birçok ilde bu mağazalardan var. Mağazalar iktisadi işletme olarak geçiyor. İstanbul'da yer alan üç mağazadan biri de Kadıköy'de. İstanbul'un her yerinden vatandaşlar ve bağışçılar tarafından ürünler depoya teslim ediliyor. Ürünler orada seçiliyor, mağazaya getiriliyor. Ayrıca birinci el ürünler de bağışlanıyor. Mevsimine göre hem erkek hem çocuk hem de kadın kıyafetleri, ayakkabı, oyuncak, takı, kitap, küçük mutfak aletleri, tablo gibi uygun fiyatlı geniş bir ürün yelpazesi var. Tost makinesi, elektrik süpürgesi, ütü, çaydanlık, battaniye, yorgan, havlu gibi ürünleri ev tutan öğrencilere veriyoruz.”

“ANADOLUYA DA GÖNDERİYORUZ”

ÇYDD Kadıköy Şubesi'nin 300'ün üzerinde olan (ortaokul, lise ve üniversite) burslu öğrencisinin mağazadan ihtiyacı olan ürünü ücretsiz alabildiğini söyleyen Ulukut, “Ürünlerden elde edilen gelir de onlara burs oluyor. Kadıköy'de ikamet etmeyen burslu öğrenciler de ihtiyacı olan ürünleri alabiliyor. Anadolu'daki şubelerden gelen talepleri de karşılıyoruz” diyor.

“CAGDASDUKKAN OLARAK SOSYAL MEDYADA”

Betül Ulukut, “Mazağaza hafta içi 10.30 ile 17.30 saatleri içerisinde açık. Pandemi kurallarına göre gelen kişilerin HES koduna ve ateşine bakıyoruz. 10'ar dakika ara ile içeriye bir kişi alıyoruz. Mağaza vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hergün mutlaka yeni ürünler konuyor. Pandeminin getirdiği koşullara uyum sağlamak için 'cagdasdukkan' isminde instagram sayfası açtık. Hem güzel ürün almak hem de eğitime katkı sağlamak isteyenleri sayfamıza bekliyoruz” ifadelelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ VE BAĞIŞ İÇİN İLETİŞİM ADRESİ

Alışveriş yapmak isteyenler için mağazanın adresi: Hakkı Manço Sokak, Derya Apartmanı No:31/A Kuyubaşı-Kadıköy. İrtibat Telefonu: (0216 330 27 65)

Ürün bağışlamak isteyenler de için ise deponun adresi: Eğitim Mahallesi, Nahit Bey Sokak, Demirci Apartmanı, No: 6 Kuyubaşı-Kadıköy. İrtibat telefonu: (0216 349 63 07)



