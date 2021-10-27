Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2021
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ÇYDD'den Cumhuriyet buluşması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu üyeler, gönüllüler ve öğrenciler ile birlikte yaşamak amacıyla kahvaltı düzenledi

ÇYDD'den Cumhuriyet buluşması
Seyhan Kalkan Vayiç

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kadıköy Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla Büyük Kulüp'te kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya üyeler,  derneğe destek veren gönüllü kişiler ile dernekten burs alan öğrenciler katıldı. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şube Başkanı Güzin Gürsoy, “Cumhuriyet değerlerini korumak, Cumhuriyet'in coşkusunu birlikte yaşamak, hem yan yana hem de dayanışmak amacıyla kahvaltıda bir araya geldik. Ayrıca pandemi nedeniyle ilk defa yüz yüze bir etkinlik yapıyoruz” dedi. 

“UMUT OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Cumhuriyetimizin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor. Üyelerimize, destekçilerimize, gençlerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı asla unutmadan umut olmaya devam etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“HEM MUTLU HEM DE GURURLUYUM”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi'nden burs alan Marmara Üniversitesi öğrencisi Beyza Temel de düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Dernekten üç yıldır burs alıyorum. Maddi olarak zorlanıyordum. Dernek hem maddi hem de manevi olarak yanımda. Öğrencilere destek olan kişilerle Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayacağım için  çok mutlu ve gururluyum.”

Etiketler; #kadıköy şubesi #büyük kulüp #çağdaş yaşamı destekleme derneği #cumhuriyet bayramı #29 ekim #kahvaltı #cumhuriyet #çydd
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